Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

El sábado 30 de agosto se estrenó la primera temporada de Miss Universe Colombia, el reality show del Canal RCN que tiene como propósito seleccionar a las representantes más sobresalientes de cada región del país. La meta final es escoger a la mujer que llevará la banda de Colombia en el prestigioso certamen internacional Miss Universe, en el que se elige a la más hermosa del planeta.

Este proyecto ha despertado gran expectativa, pues se trata de un evento seguido a nivel mundial. No obstante, más allá del estreno en televisión, el concurso rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, debido a la presentación de algunas candidatas que aspiran a representar a sus departamentos. Las historias y experiencias personales de varias de ellas captaron la atención del público y se convirtieron en tema de conversación entre los internautas.

Sin embargo, cerca de la final del esperado certamen de belleza, la inteligencia artificial se encargó de revelar cuáles son los nombres que más comentados y favoritos de esta edición, teniendo en cuenta el tipo de dinámica que se llevó a cabo.

SEMANA consultó con ChatGPT con respecto a sus pronósticos de la siguiente noche del 28 de septiembre de 2025, día en que se coronará a la ganadora. Los resultados fueron certeros, basándose en la tendencia dentro de las plataformas digitales.

Según lo arrojado, quien ganaría sería Miss Universe Antioquia, Vanessa Pulgarín, quien ha destacado a lo largo de la competencia por sus aptitudes, destrezas y desarrollo.

“Vanessa Pulgarín de Antioquia: Es considerada una de las favoritas desde el inicio del certamen. Su belleza, experiencia y el claro favoritismo del jurado del reality la posicionan como una fuerte contendiente“, se lee en el pronóstico.

En cuanto a las otras participantes que ocuparían el Top 5, esta herramienta analizó datos y mencionó a Eliana Duque, representante del Valle del Cauca; Ángela Arcila, aspirante por Risaralda; Gloria Mutis, representante de Santander, y Sofía Donado, de Magdalena.