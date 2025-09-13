Las tres candidatas con más probabilidades de ganar ‘Miss Universe Colombia’, según la IA

El concurso de belleza Miss Universe Colombia presentó su nuevo formato de reality, donde las candidatas se han enfrentado a diferentes retos y desafíos para poner a prueba sus capacidades y habilidades como la comunicación.

Esta nueva edición del certamen nacional tiene como jurado al diseñador Hernán Zajar, las exreinas Valerie Domínguez y Andrea Tovar, junto a la presentadora Claudia Bahamón, quien también es la productora ejecutiva.

Fueron 59 las mujeres que llegaron al reality, quienes en la primera prueba desfilaron en vestido de baño y se presentaron. Después de la pasarela, los jurados seleccionaron a las 29 que continuaban en la competencia.

Sin embargo, desde el 7 de septiembre el concurso cuenta con una participante menos, tras la renuncia de Miss Amazonas, Rebecca Alejandra Castillo. La joven, de 19 años, había llamado la atención del público por su apariencia física y su decisión de retirarse fue una noticia que sorprendió y desató todo tipo de reacciones.

“Fue lo mejor, no solo para nosotras, sino también para ella y para su salud mental”, “Nos tenía en una situación muy incómoda, a todas”, “No es porque las demás sean malas, o sea, casualmente 28 chicas son malas y una es buena... no”, fueron algunas opiniones de las demás concursantes.

¿Quiénes son las tres candidatas con más posibilidades de ganar?

Según la IA, estas son las mujeres y las razones por las que podrían llegar a ser coronadas como Miss Universe Colombia 2025 y viajar a Tailandia para representar al país en el certamen internacional Miss Universo 2026.

1. Una de las posibles ganadoras podría ser Miss Nariño, por su pensamiento y mensaje sobre la salud mental, destacándose por romper estereotipos con su experiencia, estilo y edad.

Cavylla Valencia es una mujer de 35 años, quien se describe a sí misma como empática, resiliente y fraternal, con muchas ganas de vivir. Su vida ha estado marcada por varios escenarios como la música, el psicoanálisis, la escritura y el arte que han sido caminos para sanar la pérdida de su padre.

2. Miss Antioquia, es otra de las opciones que lograría ganar por su experiencia como modelo, su historia de liderazgo personal, compromiso social que demuestra su labor con la sociedad, más allá de la belleza física.

Vanessa Pulgarín Monsalve, una mujer que considera que el verdadero escenario es la vida misma y la belleza es un medio para tener nuevas oportunidades, posibilidades de cambios y acompañamiento en los procesos.

3. Y por último, Miss Cauca, por su amplia carera en el modelaje y actuación que podría brindarle una ventaja en pruebas de presencia escénica, adaptación frente a las cámaras y manejo de público.