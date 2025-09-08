Miss Universe Colombia, el comentado reality del Canal RCN sigue dando de qué hablar en las plataformas digitales, debido a la fuerte preparación que llevan las candidatas de este año. El proceso no ha sido fácil, pues busca a la representante perfecta para el certamen de Miss Universe.

Pese a los comentarios y reacciones que se desataron en redes sociales, muchos pusieron sus miradas en Rebeca Castillo, Miss Amazonas, quien llamó la atención desde el inicio de la competencia. Su estilo, belleza y formación no eran vistos como el estereotipo común, por lo que varios decidieron apoyarla.

Sin embargo, en la noche del 7 de septiembre de 2025, la concursante decidió abandonar el reality y priorizar su “amor propio”, ya que consideraba que no estaba lista para seguir en este escenario. Al reconocer que le hacía falta más tiempo, optó por dar un paso al lado y renunció a esta oportunidad.

“He tomado la decisión de retirarme del programa. Primeramente, por amor propio y por mi propia tranquilidad. Soy consciente de que los reinados de belleza requieren de muchísimo esfuerzo. Voy a esperarme un tiempo largo, como de cuatro o cinco años para participar en otros reinados, preparar mi cuerpo y mi mente para estar 100 % lista para participar en el Miss Universe”, dijo en un video que publicó el Canal RCN.

Lo que desencadenó opiniones en redes sociales fueron las reacciones de sus compañeras, quienes manifestaron que era lo mejor. Algunas apuntaron que esto correspondía a algo sano para la salud mental de ella, mientras que otras consideraban que era beneficioso para todas.

Las participantes afirmaron que no creían que Rebeca Castillo fuera la buena, mientras las circunstancias hacían ver “mal” a otras 28 participantes. Hubo quienes consideraban que era incómodo verla competir en este proyecto, pues no era lo correcto.

“Fue lo mejor, no solo para nosotras, sino también para ella y para su salud mental”, “nos tenía en una situación muy incómoda, a todas”, “No es porque las demás sean malas, o sea, casualmente 28 chicas son malas y una es buena... no”, indicaron las distintas representantes del concurso.

@canalrcn Rebeca Castillo decidió dar un paso al costado y retirarse de #MissUniverseColombia 😱. Miss Amazonas reconoció que su sueño apenas comienza y que se enfocará en prepararse para dar lo mejor de sí en el futuro. 👏🏻😍 ♬ sonido original - CanalRCN

Por su parte, el público no se quedó callado y arremetió contra las candidatas que hablaron de la renuncia de Amazonas, asegurando que ellas tampoco cumplían con lo que se necesitaba internacionalmente para ganar una tercera corona.