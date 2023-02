Irreconocible: así se ve la actriz que interpretó a Aura María en ‘Yo soy Betty, la fea’

‘Yo soy Betty la fea’ del Canal RCN, es una de las producciones más exitosas de Colombia. Desde su estreno en 1999 y hasta el día de hoy, cada vez que la vuelven a transmitir es tendencia.

El cuartel de las feas en la telenovela. - Foto: Canal RCN

Esta novela, escrita por Fernando Gaitán, le ha dado la vuelta al mundo entero y aunque en un comienzo nadie apostaba ni por el reparto, su recibimiento ha sido tan positivo que han hecho versiones hasta en otros idiomas.

Uno de los personajes más queridos de la novela, además de Betty, fue el de Aura María, quien se desempeñaba como recepcionista y cuyo papel le daba vida Estefanía Gómez.

Era la amiga alcahueta, a la que le gustaba la fiesta y quien además tenía una relación extraoficial con un importante ejecutivo de ‘Ecomoda’, Calderón. Igualmente, muchos televidentes la tildaban como la más linda y voluptuosa del ‘cartel de las feas’, tanto así que en la misma producción fue apodada como “pechuguín”.

Posterior a su participación en este gran proyecto audiovisual, Gómez tuvo la oportunidad de mostrar su talento en otros espacios como La reina del sur, Amor y traición, la prepago, Sin senos si hay paraíso, El señor de los cielos, entre otros.

Después de haber estado en esta novela, se ganó el corazón de muchos colombianos, quien hoy en día están pendientes de todo lo que hace, porque aunque ya hace apariciones seguidas en la pantalla chica, es bastante activa por medio de sus redes sociales.

Por ejemplo, en Instagram, la mujer a quien le encantan los cambios excéntricos de looks, ya acumula más de 1.5 millones de seguidores.

En la actualidad, Gómez sigue siendo una mujer con bastantes curvas que así como despierta envidias entre varias mujeres, también es el amor platónico de millones de hombres en todo el mundo.

Pasó de tener cabello largo, ondulado y rubio, a tenerlo bastante corto y de un color castaño que hacen que su color de piel resalte aún más. Pero estos no han sido los únicos cambios en su tono de pelo, pues ha pasado por el rojo, naranja, rubio y negro.

Estefanía Gómez, actriz de Betty la fea. - Foto: @estefigomez11

Estefanía Gómez interpretó a Aura María en Betty la fea y ahora luce muy diferente. - Foto: @estefigomez11

Para quienes no le siguieron los pasos a esta mujer, ahora su vida gira en torno a su familia y sobre todo el mundo ‘Fitness’ que comparte con todos sus admiradores, sobre todo con aquellos que a diario le preguntan cómo hace para seguir teniendo ese cuerpazo.

Actriz de ‘Betty, la fea’ lleva más de 10 años de abstinencia sexual, ¿por qué?

Esta es la historia de la actriz Marcela Posada, quien interpretó a Sandra ‘La Jirafa’, una de las integrantes del famoso “cuartel de las feas” de la telenovela Yo soy Betty, la fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Hace un tiempo la famosa decidió abrir su corazón para hablar sobre su vida amorosa y reveló que desde hace más de diez años decidió estar sola como muestra de amor propio. Esta confesión la hizo en medio de una entrevista para el programa de entretenimiento La Movida, de RCN.

En este espacio televisivo, Posada también manifestó que pese a estar sola durante tanto tiempo no estaba interesada en amores pasajeros y menos en citas. “Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero”, aseguró.

“Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, agregó la famosa.

El romance que tuvo Marcela Posada con el guionista colombiano Fernando Gaitán

Al parecer, la actriz no tuvo muy buenas experiencias en el amor y esto quedó en evidencia durante un Instagram Live que compartió hace algunos días con el actor Jorge Enrique Abello y algunas de sus compañeras del “cuartel de las feas” como Estefanía Gómez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña y Luces Velásquez.

En este espacio, Marcela Posada sorprendió a más de uno al hablar de la relación sentimental que tuvo con Fernando Gaitán, el director de Yo soy Betty, la fea, que falleció en enero de 2019. La actriz se refirió a él como su “traga eterna” pese a que su romance duró apenas 8 meses al inicio de la novela.

Marcela Posada, actriz de 'Yo soy Betty, la fea' - Foto: Foto de Instagram

“Lo que pasa es que yo soy una bola y él era de trasnochar, tenía ‘El Sitio’ (un bar reconocido que funcionó en Bogotá). A él le gustaba tomar, le gustaba trasnochar y yo soy una bola, entonces eso no prosperó”, dijo.

Además, confesó que otro de los motivos por los que su relación no logró evolucionar fue por la cantidad de mujeres que querían estar con él. “Era muy difícil lidiar con tanta mujer detrás de él, yo creo que él nunca se enamoró de mí. Eso finalmente terminó”, comentó en ese momento, dejando claro que siguieron siendo amigos hasta su último día de vida.