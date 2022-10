Video | “Me vas a tener que ver, queridita”: la nueva indirecta de Melissa Martínez

Desde hace un par de meses, las especulaciones en torno a una crisis de pareja entre la periodista deportiva Melissa Martínez y el futbolista uruguayo Matías Mier comenzaron a hacer eco, debido a una lejanía en redes sociales: ninguno de los dos subía fotografías juntos.

En un principio, se pensó que se trataba de un momento en el que, como pareja, decidieron alejarse de las redes. No obstante, los rumores cada vez tomaron más fuerza y la noticia ya era imposible de sostener, razón por la cual el mediocampista del Independiente Santa Fe confirmó, a través de un comunicado, que la relación de cinco años que tuvo con la presentadora llegó a su fin.

El hombre de 32 años compartió un mensaje público en el que aclaró la situación. Reconoció que le “causó dolor” a la que era su esposa, además de agradecer por el tiempo vivido junto a ella. Cabe resaltar que la pareja compró un apartamento en Bogotá, lugar en el que actualmente Martínez se encuentra.

Sumado a esto, el escándalo empezó a resonar en los portales de entretenimiento, al igual que en los de fútbol, luego de que se filtró una fotografía en la que Mier apareció acompañado junto a una mujer joven y lo que se menciona es que ese puedo haber sido el causal de divorcio.

Aunque el futbolista dio a conocer sobre su ruptura con la periodista y empresaria, por su parte, ella no ha dado declaraciones puntuales, pero sí ha lanzado una serie de mensajes que pueden ser interpretados de diferentes formas.

La presentadora, en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores, compartió una serie de historias donde se puede apreciar cómo visita sus tiendas de ropa, donde ella es la imagen principal.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la frase que utilizó para mostrar una de sus fotografías en un centro comercial: “Ojalá no me la encuentre, porque me vas a tener que ver, queridita”.

Si bien la presentadora no especificó a quién estaba dirigida la frase, muchos usuarios comenzaron a especular y asegurar que se estaba refiriendo a la supuesta pareja de Mier. Sin embargo, pudo ser un mensaje dirigido a las personas que dicen no quererla.

Por ahora se está a la espera de un pronunciamiento oficial de la periodista, con el objetivo de dejar a un lado ese difícil momento y esclarecer todos los rumores referentes a la ruptura con el jugador uruguayo.

Esto le dicen a Matías Mier tras la carta pública a Melissa Martínez

Matías Mier confirmó el viernes 23 de septiembre que su matrimonio con la periodista deportiva Melissa Martínez había llegado a su final. Ante esto, los comentarios negativos en contra del deportista no se hicieron esperar.

Desactivó los comentarios

En la imagen donde se puede leer el comunicado de prensa que compartió Matías Mier, este optó por desactivar los comentarios, pero esto no fue suficiente para no recibir ataques en redes sociales.

Varios seguidores de Melissa Martínez, incluyendo a fanáticos de él, se fueron con toda luego de sus declaraciones. Y es que muchos consideran que el futbolista le fue infiel a la periodista, aunque esta información no ha sido confirmada por nadie.

Reacciones

En Twitter, el nombre del jugador se convirtió en tendencia. “Matías Mier confirmó lo que Karol G nos enseñó el año pasado, ‘nunca te cambian por algo mejor’”; “ese Matías Mier como le va a ser infiel a Melisa, una mujer trabajadora, emprendedora, linda, elegante y, sobre todo, cariñosa. Definitivamente, hay hombres que no valemos” (sic); “Qué tonto Matías Mier, qué mujerón a la que le falló, esas no se encuentran dos veces”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.