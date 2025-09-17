Jessica Cediel habló de sus días hospitalizada y confesó que ya tiene diagnóstico: “Entendemos a través del dolor”

En Colombia, son varias las presentadoras que han ganado un gran reconocimiento en la farándula del país y Jessica Cediel es una de ellas, fue una de las principales conductoras del recordado matutino del Canal RCN, Muy buenos días, en el cual compartía set de grabación junto a Laura Acuña y el fallecido Jota Mario Valencia.

Además de su paso por la pantalla chica, Jessica también es una figura pública muy activa en redes sociales, por lo que sus seguidores siempre están al tanto de sus publicaciones.

La presentadora vive en Estados Unidos desde hace algunos años. En días pasados, la presentadora preocupó a sus seguidores al publicar una foto desde el hospital, dando a entender que algo no estaba bien en su salud.

En ese momento, Jessica Cediel se dejó ver acostada en una cama de hospital utilizando una bata azul y la manilla que da a entender que está ingresada.

“Nos vemos en un par de días, mi gente. Recuerden que Dios está en control y todo tiene un para qué. Los amo, bye”, escribió la presentadora el pasado 11 de septiembre.

Jessica Cediel compartió un post sobre su estado de salud. | Foto: Instagram @jessicacedielnet

Tal como lo dijo, iba a estar ausente de sus redes unos días y esto se cumplió, hasta que volvió a dejar una señal en la noche del pasado lunes 15 de septiembre.

Como lo hizo anteriormente, se mostró con la misma bata y canalizada recibiendo medicamentos.

Además de dejar otro mensaje algo preocupante, pues dejó ver que para ella, se aprenden algunas cosas a través del dolor. “¡Gracias, Dios, por el aprendizaje! Familia. A veces solo entendemos a través del dolor. Días de días… Gracias a todos, por tanto amor”, escribió.

Jessica Cediel habló de lo que la tiene mal de salud | Foto: Instagram: @jessicacedielnet

En otra historia, contó un poco de lo que vive estando internada. “Algo de lo que viví estos días, muchos exámenes y muchas pruebas de sangre. ¡Es muy loco no saber con qué está lidiando uno, pero finalmente ya tenemos el diagnóstico […] Volveré cuando Dios me lo permita para contarles lo sucedido! La historia es larga“, escribió.

Si bien la famosa presentadora ha mantenido su situación médica bajo absoluta reserva, ha recibido cientos de comentarios de sus seguidores, quienes aseguran que están para ella y que le desean una pronta recuperación.