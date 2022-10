Jessica de la Peña reveló que su mamá se salvó de grave enfermedad

En los últimos tiempos se ha vuelto muy común que los personajes reconocidos abran su corazón para develar algunas intimidades y dejen ver que su vida no es tan perfecta como muchos creen, así como lo dio a conocer la presentadora de Noticias RCN Jessica de la Peña, quien reveló que hace un año su mamá pasaba por un quebranto de salud complejo.

Así lo dio a conocer la periodista en el programa de chismes Lo sé Todo, en donde dio detalles de lo sucedido: “Hace un año mi mamá fue diagnosticada con un tumor, mi mamá nunca supo nada de la realidad, no le contamos hasta que pasó la cirugía -que fue un proceso muy duro para ella y no solamente para ella que lo sufrió en carne propia, sino para mi hermana y para mí que vivimos todo, que la acompañamos-”.

Además, dijo que no es fácil “ver a tu mamá en una UCI o con 20 kilos menos. Un año después a ella le tocan los exámenes de rigor, que son los que realmente te dicen qué ha pasado después del momento en el que te operaron y esos exámenes de rigor salieron bien, salieron que mi mamá está libre de esa enfermedad, sus exámenes están perfectos y que está bien. Y que hay que seguir con todos los chequeos, con todos los exámenes, los cuidados, ahora es cada año, después será cada 3 [años]”, aseguró con gran emoción.

“Yo quería contarles, porque soy muy creyente, en mi casa -estoy hablando de mi mamá, de mi hermana y de mí- que los milagros si existen y que uno sí cree -por lo menos en mi caso- en un Dios que... cuando no te toca porque él no quiere recogerte de esta tierra, pues esas son las cosas que pasan”, continuó diciendo.

Mientras que en una publicación de Instagram con varias fotografías del proceso, compartió una reflexión con sus seguidores: “Nunca jamás en la vida estamos preparados para que nuestros padres se enfermen o para que vayan envejeciendo y perdiendo sus capacidades, mucho menos para que nos den un diagnóstico duro sobre su salud. Hace un año nos pasó eso con mi mamá. En palabras del médico, tenía un tumor muy, muy maligno y muy grande ¡Dios mío, qué días tan duros fueron esos!”.

“Recuerdo que le decía a mi hermana y a mi esposo que no estaba preparada para que mi mamá se fuera y sentía que se me venía el mundo encima, pero como siempre mi fe me mantuvo firme. Y saben algo? Hoy un año después de una cirugía muy complicada y luego de todos sus chequeos de control al cumplir 365 días, el médico nos dice que está libre de esa palabra que no quiero decir!”, añadió en la publicación.

Sin embargo, dijo que también hay otros achaques y cosas que cuidar por la edad, claro está. Pero, enfatizó en que en su familia “aquí estamos todos, muy agradecidos con Dios y con la Virgen y muy felices, seguimos celebrando que está aquí con nosotros, alegrándonos la vida!”.

Su publicación en redes sociales finalizó con un mensaje de amor para su madre, y una jocosa frase, afirmando que a su mamá no le gustará que publique dichas fotos, pues cuando se está en la clínica, no se está con la mejor imagen: “Te amo chechi !! PD: Creo que a mi mamá no le va a gustar mucho que publique estas fotos de nuestros días en la clínica jaja. La última somos mi hermana y yo celebrando que la cirugía había sido todo un éxito!”.