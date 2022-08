El ‘despiste’ que la presentadora Jessica de la Peña les contó a sus seguidores en redes sociales

La presentadora de noticias Jessica de la Peña es una usuaria activa de las redes sociales, donde les cuenta a sus seguidores sus proyectos laborales y comparte imágenes de su familia, sus hijos y su matrimonio.

Este sábado 20 de agosto, la periodista quiso compartir una curiosa historia que le ocurrió producto de su ‘despiste’.

De acuerdo con De la Peña, se había alistado para asistir en Barranquilla al bautizo de Cayetana, la hija de su amiga Andrea Jaramillo, ya que ella va a ser la madrina.

“Esta historia la tengo que compartir con ustedes, Andrea Jaramillo va a bautizar a Cayetana y yo me alisté, tenía todo listo, vestido listo, peinado listo, hijos y marido, todos listos, y de repente Andre me pone en el chat algo que no me había respondido ayer”, comenzó diciendo.

Entonces, la periodista decidió seguir la conversación con su amiga preguntándole por la ropa que se iba a poner para ese día y le dijo que ya iba saliendo para Barranquilla al bautizo.

“Me llama y me dice: Anais -porque ella me dice así-, que es mi segundo nombre, ¿cómo así? Si el bautizo es el próximo fin de semana”, afirmó.

Contó que ya ella tenía reservado el hotel, la maleta y todo listo. “Yo no sé, me enredé, voy a aprovechar este maquillaje para contarles y pues nada, soy Dory, soy Dory la de Buscando a Nemo”, concluyó.

Hace unos meses, la presentadora también les contó a sus seguidores sobre el robo que le hicieron a sus cuentas del banco Davivienda.

“Me despierto a las 5:30 a. m. y me encuentro con que se metieron a mi portal de Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer, casualmente, leí el tuit de alguien que le pasó lo mismo (...) ¿Qué pasa Davivienda con la seguridad del portal? Hoy en día hago todo por este medio. ¿Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente? ¿Quién me soluciona? ¿Quién responde por la plata que me robaron?”, publicó De la Peña en su cuenta en Twitter.

En Vicky en Semana, De la Peña dijo que, como la gran mayoría de los colombianos, ella vive del sueldo que gana para pagar sus responsabilidades, por lo que llamó “desgraciados” a los ciberdelincuentes que le desocuparon sus cuentas bancarias en Davivienda.

“Estos, ‘ya sabrán la palabra que tengo en la cabeza’; desgraciados, no contentos con haberme sacado lo que me quedada, se sobregiraron. Hay que ser muy descarado también en la vida. Me dio ira. A mí, esta mañana me temblaba todo, estaba fría, eso fue a las cinco de la mañana y a las siete todavía estaba superasustada, porque que se metan al portal que tú manejas desde tu celular es como si se metieran a robarte a tu casa, en tu cuarto, hasta tu mesita de noche”, contó la periodista.

De la Peña también dijo que desde que reportó al banco lo acontecido tuvo un buen acompañamiento por parte de este y que en ese momento estaba investigando el modo, tiempo y lugar de los movimientos en sus cuentas bancarias que terminaron desocupadas.

“Me dijeron tranquila, el banco va a responder, vamos a hacer una investigación en la que incluso necesitamos que usted colabore. Me toca autorizar que chequeen mi celular porque como es algo tan personal, meterse a la app que yo utilizo desde mi celular. Ellos tienen que ver en qué momento los delincuentes pudieron ingresar por ahí, porque no hay de otra forma para poder hackear mis datos y meterse a mi app. Parte de la plata al parecer ya pudieron bloquearla y la otra plata me van a responder”, relató la presentadora en Vicky en Semana.

Jessica de la Peña manifestó que definitivamente los ladrones cibernéticos se “actualizaron” en el tema durante la pandemia y que de hecho desde Davivienda también se lo hicieron saber. Reveló que los robos no solamente se están presentando en cuentas de ese banco, sino en muchos otros.