La actriz Johanna Fadul, quien recientemente abandonó la competencia de La casa de los famosos Colombia, ha vuelto a ser el centro de atención tras compartir sus opiniones sobre el desarrollo del juego. A través de sus plataformas digitales, la bogotana expresó su desacuerdo con la permanencia y el comportamiento que ha tenido últimamente Maiker Smith dentro de la competencia, uno de los participantes que continúa en la disputa por ser el nuevo dueño de la casa más famosa de Colombia.

Fadul, cuya salida se produjo el pasado 2 de febrero de 2026 en medio de una controversia por comentarios racistas emitidos durante una dinámica de posicionamiento, actividad en la cuál los participantes exponen las razones por las que su contrincante debería salir de la competencia.

La actriz no ha sido ajena a los acontecimientos que ocurren dentro del formato. En sus declaraciones más recientes, Fadul señaló directamente a Smith, calificando su actitud como conflictiva para el ambiente de la casa.

El origen de la tensión entre Fadul y Maiker

La relación entre ambos participantes ha sido tensa desde el inicio del programa. Es necesario recordar que, tras la expulsión de Johanna, Maiker Smith fue uno de los concursantes más críticos con la actriz, señalando en su momento que ella intentaba “victimizarse” tras el episodio que derivó en su salida.

Ahora, desde fuera de la competencia, Fadul ha respondido con contundencia. “Voy por Maiker, ese pelao es muy intocable, todo lo cuestiona, todo le afecta”, manifestó la actriz en una reciente publicación en sus redes sociales.

En un tono crítico, Fadul añadió: “Me parece un ser humano resentido, tocado, no pasa media, tiene el ego por allá, mejor dicho, pasa la estratosfera”. Según la artista, este tipo de personalidades dificultan la dinámica de convivencia necesaria en un encierro de esta magnitud.

Comportamientos cuestionados por la audiencia

La postura de Fadul coincide con diversas reacciones de los televidentes y usuarios en redes sociales. De acuerdo con lo que ha sucedido recientemente en el programa, Smith ha protagonizado roces con otros compañeros, notablemente con Alexa y, más recientemente, con Karola. Durante las últimas pruebas, se reportaron episodios donde el influenciador habría utilizado el sarcasmo y la burla para confrontar a sus compañeras, lo que ha generado una polarización en las votaciones del público.

Asimismo, Maiker ha manifestado públicamente sus dudas sobre la transparencia de la producción, llegando a sugerir un posible favoritismo hacia el denominado Equipo Tormenta. No obstante, estas acusaciones no han sido sustentadas con pruebas y se enmarcan en el estrés propio de la competencia.

Más allá de las peleas personales, Johanna Fadul compartió detalles sobre el costo físico que representó su paso por el reality. La actriz reveló que su peso descendió de manera considerable durante el encierro, llegando a los 44 kilos, una cifra inferior a sus habituales 48 o 49 kilos. “El encierro y las condiciones del reality influyeron directamente”, explicó, subrayando que la presión psicológica se traduce rápidamente en cambios fisiológicos. A pesar de que Fadul admite extrañar ciertos aspectos de la convivencia y la adrenalina del programa, fue enfática al asegurar que no regresaría.