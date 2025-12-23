Gente

Jorge Barón Jr. hizo importante homenaje a su padre y lució el legendario traje blanco

El joven político mostró su talento como presentador e hizo parte de importante evento navideño.

Laura Camila Másmela Bernal

24 de diciembre de 2025, 12:38 a. m.
Jorge Barón Jr. - Jorge Barón
Jorge Barón Jr. - Jorge Barón Foto: Jorge Barón Jr. A. P. I. - 'El show de las estrellas'

El pasado viernes, 19 de diciembre, se llevó a cabo La Novena de las Estrellas, un esperado evento navideño en el que Jorge Barón Jr., uno de los hijos del reconocido presentador colombiano, siguió el legado de esta importante figura y estuvo compartiendo con más de 2.000 personas en el Parque Araujo, en la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá.

En la esperada actividad, se repartieron más de mil regalos para los niños de la ciudad, quienes disfrutaron de un show musical con algunos de los artistas más importantes del momento y tuvieron la oportunidad de compartir de cerca con importantes figuras del mundo del entretenimiento.

El evento se llevó a cabo el 19 de diciembre en la ciudad de Bogotá.
El evento se llevó a cabo el 19 de diciembre en la ciudad de Bogotá. Foto: Jorge Barón Jr. / A. P. I.

Hijo de Jorge Barón homenajeó al presentador y se llevó cientos de aplausos

Jorge Barón Jr. se subió al escenario con el característico blazer blanco que lució su padre desde el año 1999 hasta 2017, y afirmó que, teniendo en cuenta el aprendizaje que el hombre le compartió a lo largo de su vida, quiso hacer uso de esta pieza como símbolo de la búsqueda de la paz y la justicia en Colombia.

Por otro lado, le reveló a los asistentes que tiene la intención de llegar a cada una de las localidades de la capital del país con conciertos que permitan la integración y escucha a los ciudadanos, con el objetivo de buscar soluciones a los problemas políticos que se presentan en la actualidad y ayudar a las comunidades más vulnerables de cada sector.

Jorge Barón Jr., hijo del reconocido presentador Jorge Barón, se abre espacio en la política

¿Qué artistas se presentaron en ‘La Novena de las Estrellas’?

Este evento contó con la presencia de importantes artistas de la música latina, pues en los últimos años han brillado con sus canciones en distintas plataformas y han conectado con los ritmos y sonidos colombianos.

Una de las primeras en cantar sobre la tarima fue la joven Annik, quien destaca, principalmente, en el género urbano.

El hijo del presentador del 'Show de las estrellas' presentó importante evento navideño.
El hijo del presentador del 'Show de las estrellas' presentó importante evento navideño. Foto: Jorge Barón Jr. / A. P. I.

Por otro lado, Camilo Serrano, cantante de música popular del departamento del Tolima, y el influencer Josué Rodríguez entretuvieron al público y dieron algunas sorpresas a quienes llegaron al punto.

El artista que cerró el concierto fue Santiago Cruz, conocido principalmente por interpretar canciones como Desde lejos y No te necesito, una de las más importantes en la industria de la balada-pop.

Jorge Barón Jr. en 'La Novena de las Estrellas'.
Jorge Barón Jr. en 'La Novena de las Estrellas'. Foto: Jorge Barón Jr. / A. P. I.
Jorge Barón opinó sobre la fe que muestra Jessica Cediel en redes sociales y dejó en evidencia si la apoya

Finalmente, el gran Jorge Barón le dedicó emotivas palabras de orgullo y agradecimiento a su hijo, en donde resaltó la importancia de contribuir y ayudar a las poblaciones más vulnerables del país en general.

Noticias Destacadas