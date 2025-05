Jorge Barón se sinceró sobre inesperada situación con sus hijos y destapó tema que involucra a la televisión: “Lo veo difícil”

A pesar de que los vinculó con su historia en los medios, todo apunta a que es complejo que sigan su legado como presentadores, pues cada uno construyó su camino y su vida lejos de la pantalla chica. El famoso aseguró que lo veía difícil, pues no podía obligarlos a dar continuidad a una carrera que no eligieron.

“ Eso sí que está difícil porque uno no puede obligar a los hijos a que sigan la carrera que uno ejerció. El mayor ya tiene 52 años, es abogado y es concejal del estado de Nueva York. El otro vive en Sudáfrica y es publicista. El otro estaba en Estados Unidos, trabajó en CNN, en Disney también y ahora está aquí colaborándome. El último Jorgito está estudiando en la Universidad de Los Andes, estudia derecho y ciencias políticas y me quiere resultar político ...le gustó eso. Definitivamente tengo que ser independiente y hagan lo que deseen, pero que lo hagan bien, correcto”, relató.

“Cuando trabajaba en emisora hacía el último turno de la noche, entonces el locutor que hacía el turno anterior me presentaba y me introducía a la audiencia y decía: ‘Los dejo con el muchacho de la noche’. Le hice el reclamo, ya que no mencionaba mi nombre y él me contestó que era demasiado largo y aburridor...entonces lo resumí a Jorge Barón, para después ser conocido como Jorge Barón Televisión”, concluyó.