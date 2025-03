Jorge Rausch reveló su duro proceso para superar sus problemas de alcoholismo: “Era un desastre”

“Tuve problemas con el trago y no ha sido fácil, soy otra persona desde que lo solté. En mi cordura, es el demonio contra el ángel. A uno se le sale el demonio, era un desastre. Era como una anestesia y uno va haciéndole todo el día. Fue muy duro dejarlo, fue un día a la vez y uno no se puede confiar, pero, hoy en día no se me antoja, ni se me pasa por la cabeza en lo más mínimo”.