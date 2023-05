Jorge Velosa, el pionero de la carranga, recibió el doctorado honoris causa de la Utpc

El cantautor boyacense Jorge Velosa recibió -este lunes- el doctorado honoris causa en Lenguaje y Cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

En una ceremonia realizada en el paraninfo de la universidad en la ciudad de Tunja, Velosa, de 73 años de edad, recibió el reconocimiento de manos de Enrique Vera, rector del centro de estudios, y de Ramiro Barragán, el gobernador de Boyacá.

Velosa aseguró, tras recibir el título, que no hubiese recibido este reconocimiento sin la crianza que recibió y su contacto con el campo.

El gobernador Barragán destacó la obra del cantautor: “Qué honor tan grande maestro Jorge Velosa ser testigos de este homenaje que le hace nuestra Uptc con este título doctor honoris causa en Lenguaje y Cultura. Sus versos son el fiel retrato de nuestra gente y sus tradiciones, sus palabras, recogen la sabiduría campesina”.

Ese no es el único título en doctorado honoris causa que se le ha otorgado, en 2012 recibió uno en la Universidad Nacional, destacando su defensa del folclor y de las tradiciones, pues el carranguero ha impulsado de manera directa el desarrollo agropecuario colombiano, en su esfuerzo por hacer del tema rural un espacio importante en el contexto nacional.

En días pasados, en entrevista con Vicky en SEMANA, Velosa afirmó que su doctorado es un reconocimiento “a la cultura campesina, a esta crianza bonita que he tenido. (…) Soy hijo de campesinos y en el campo fue mi crianza, entre la casa y la escuela, entre coplas y tonadas, entre todas esas cosas que nos cambiaron la vida”.

Para Velosa, pionero de la carranga, “la cultura la tenemos todos, desde la agricultura en adelante”. Así mismo, comentó que prefiere que le digan maestro y no doctor.

Jorge Velosa recibió el doctorado honoris causa de la Uptc. - Foto: Twitter

Según el intérprete de La Cucharita, con el movimiento carranguero se ha “generado la forma de ver, de sentir y de interpretar la vida. Hemos aportado muchas canciones, varias de ellas son patrimonio nacional… Son historias de las que me voy percatando cotidianamente, luego se vuelven en poemas sencillos y, luego, entonces, se visten y ensamblan”.

Velosa no es solo un referente de la música carranga del país, sino que mantiene la esencia de los campesinos colombianos. Sin embargo, hay nuevas generaciones que no conocen del todo el mencionado género musical, a ellos, a los más jóvenes, el boyacense les dijo que la historia se dio desde hace 40 años.

“Somos hablares, historias, copla, canto y poesía. Eso es lo que pregonamos, eso es la carranguería; un abrazo musical compacto por la alegría o, dicho en pocas palabras, somos un canto a la vida”, aseguró el intérprete.

El cantautor boyacense Jorge Velosa recibió este lunes el doctorado honoris causa en Lenguaje y Cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. - Foto: Juan Carlos Sierra

De manera conjunta, Velosa manifestó en Vicky en Semana que hace décadas daba pena ponerse un gorrito o una ruana, pero lo cierto es que los campesinos deben vivir: “Nuestras músicas nacionales son las que han venido del campo colombiano”, puntualizó.

Y a la cuestión de la cucharita, el querido músico resultó contando que “se la llevó la pirinola”, pero también trajo un recuerdo cuando, en algún momento de su vida, respondió: “La cucharita está en el corazón del pueblo colombiano, de modo que no está perdida, especialmente de los campesinos de Colombia”.

Por otro lado, el maestro Velosa también habló sobre sus libros, creaciones literarias que salieron de sus entrañas.

Libros llenos de sabiduría

Uno de los libros más conocidos del músico boyacense es El convite de los animales, otro de ellos es Abuelo de pájaro, el cual tiene poemas, trabalenguas y adivinanzas.

Una de esas adivinanzas que, según Velosa, tiene que ver con el país y con el planeta Tierra es la siguiente: “Yo era la tierra que más corría y a todas partes llegaba, y de verde se vestía lo que a mi paso quedaba. Todos me quieren tener, pero muy pocos me cuidan y eso que soy el secreto de la vida. La vida sin ello no existiría”.

Sumado a esto, el cantautor de Julia o La china que yo tenía, expresó que luego de dejar la tarima como músico, “la vida me dio el chance de echar mano de mi memoria, pero de mis archivos también para ir publicando los proyectos que tengo”.

Velosa afirmó que su doctorado es un reconocimiento “a la cultura campesina, a esta crianza bonita que he tenido. (…) Soy hijo de campesinos y en el campo fue mi crianza, entre la casa y la escuela, entre coplas y tonadas, entre todas esas cosas que nos cambiaron la vida”. - Foto: Juan Carlos Sierra

En cuanto a su vida musical, son 40 años en los que Jorge Velosa estuvo al frente de la carranga en el país; primero con Los carrangueros de Ráquira; luego con Jorge Velosa y los hermanos Torres, con quienes publicó el reconocido éxito de Por fin se van a casar; por último, Velosa y los carrangueros.

“Con cada uno de los grupos publicamos canciones, obras que se han convertido en patrimonio popular bonitas”, dijo el hombre de la poesía musical en Vicky en Semana.

Antes de terminar, el maestro analizó la situación actual del campesinado colombiano.

De acuerdo con Velosa, es mejor decirlo con copla: “Esto dijo el armadillo pensando en nuestra nación: la paz sin actuación, es como queso sin bocadillo… Esto dijo el armadillo hablando siempre a su modo: que la paz es como el pan, la paz es buena con todo”.