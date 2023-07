Joven ahorró con monedas durante cinco años y el resultado fue sorprendente

Ahorrar dinero puede resultar una tarea difícil. Muchas personas se preguntan cuál sería la mejor manera para reunir capital durante algún tiempo y después usarlo en alguna inversión o gasto planeado.

Hay quienes optan por depositarlo en un banco, mientras que otros confían en la técnica tradicional del ‘marranito’, haciendo referencia a las alcancías caseras.

Uno de los que se decidió por esa modalidad fue el creador de contenido digital conocido como Miguel Saavedra, quien compartió a través de las redes sociales el proceso mediante el cual guardó plata por años, la cual estaba divida solamente entre monedas de 500 o de 1.000 pesos.

Hay quienes prefieren ahorrar con métodos caseros como la alcancía tradicional. - Foto: Getty Images

El esfuerzo que comenzó desde el 2018 le trajo al joven una gran cantidad de pecunias, superando los 83 kilogramos y los 20 litros (volumen) con lo que había ahorrado.

Para poder conocer el resultado, tuvo que apilar las monedas en grupos de 10, proceso que le llevó más de cinco horas, según comentó en su publicación de TikTok, plataforma en la que acostumbra a subir material de entretenimiento/humor.

El conteo final arrojó que se logró obtener la suma de 10 millones de pesos, cifra sorprendente para quienes acostumbrar a ahorrar en casa, así como el influencer.

Finalmente, Saavedra les envió un mensaje a todos sus seguidores. “Si yo pude ustedes también pueden, solo hay que tener mucha disciplina y dedicación”, se le escucha decir en el video que ya tiene más de 1.3 millones de reacciones.

El ahorro es clave para alcanzar sus metas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Conozca el truco para ahorrar dinero mucho más rápido

Muchas personas encuentran difícil comenzar a ahorrar dinero, pero, según la recomendación del portal Better Money Habits, estos consejos pueden marcar la diferencia. El primer paso es registrar todos los gastos.

Es importante llevar un seguimiento detallado de café matutino o gasto pequeño, artículo para el hogar y propina en efectivo, así como las facturas mensuales recurrentes.

Se puede utilizar papel y lápiz, una simple hoja de cálculo o una aplicación en línea gratuita para registrar los gastos. Organizar los números por categorías, como gasolina, compras en supermercados e hipoteca, ayuda a tener una visión clara de los gastos. También se recomienda utilizar los estados de cuenta bancarios y de tarjeta de crédito para asegurarse de que no se ha omitido ningún gasto.

Una vez que se tiene una idea clara de los gastos mensuales, es hora de incluir los ahorros en el presupuesto. El presupuesto debe reflejar los gastos en comparación con los ingresos, lo que permite planificar y limitar los gastos excesivos. Se deben tener en cuenta los gastos que ocurren con regularidad pero no cada mes, como el mantenimiento del carro.

Además, es fundamental incluir una categoría de ahorros en el presupuesto y tratar de ahorrar una cantidad con la que uno se sienta cómodo desde el principio. Con el tiempo, se puede aumentar gradualmente el porcentaje de ahorro hasta que represente entre el 15 % y el 20 % de los ingresos, según lo recomendado por el portal Valora Analitik.

Si no se puede ahorrar tanto como se quisiera, es momento de buscar maneras de recortar gastos. Identificar categorías no esenciales, como entretenimiento y salir a comer, en las que se pueda gastar menos, es un buen comienzo. También es útil buscar formas de ahorrar en los gastos fijos mensuales, como el seguro del carro o el plan del teléfono celular. Existen diversas estrategias para recortar los gastos cotidianos, como buscar actividades gratuitas en la comunidad, cancelar suscripciones y membresías innecesarias, comparar el costo de salir a comer con el de cocinar en casa y esperar antes de hacer compras no esenciales.

Establecer metas de ahorro es una de las mejores formas de motivarse. Es importante pensar en metas a corto y largo plazo y determinar cuánto dinero se necesita y en cuánto tiempo se puede ahorrar. Según better money habits, establecer metas pequeñas, alcanzables y a corto plazo puede brindar un impulso psicológico y fortalecer el hábito de ahorrar.

No hay que ser experto para saber sobre finanzas personales para ahorrar. - Foto: Getty Images

Después de considerar los gastos e ingresos, es fundamental establecer prioridades financieras. Las metas tendrán un impacto significativo en cómo se distribuyen los ahorros. Por ejemplo, si se sabe que habrá que cambiar el auto pronto, es importante comenzar a ahorrar dinero desde ahora. Sin embargo, no se debe descuidar la planificación para la jubilación y otras metas a largo plazo.

En conclusión, ahorrar dinero puede parecer un desafío, pero con una estrategia clara y realista, es posible lograrlo. Siguiendo los pasos mencionados anteriormente, cualquier persona puede desarrollar un hábito de ahorro y alcanzar sus metas financieras a corto y largo plazo.