Salen a la luz detalles de la muerte de exparticipante del ‘Desafío’; sus familiares hablan

Lo que inició como un anhelo de una linda foto en un atardecer en la playa, se convirtió en una noticia lamentable para toda la familia de Mafe Aguilar, la modelo y deportista que hizo parte del reality El Desafío y que con su belleza y carisma logró cautivar a miles de personas, quienes se entristecieron por su trágica muerte en 2019, a causa de ahogamiento en las playas de Puerto Colombia, Atlántico.

El caso volvió a resonar en todo el país por cuenta del programa de Caracol Televisión, Expediente Final, en el que familiares y amigos no solo recordaron cómo Mafe enfocó todas sus energías y su dedicación para hacer parte del reality que la hizo famosa, sino que también revivió sus últimos momentos de vida y cómo todos vivieron la angustia de su desaparición, para luego tener que asumir la trágica noticia.

La joven murió ahogada en una playa de Puerto Colombia. - Foto: @mafeaguilarfans

“Recuerdo que estábamos en Prado Mar, la playa más cercana hacia donde iba la corriente”, contó Rodrigo Giraldo, amigo de la modelo, uno de los que estuvo al frente de la fatídica situación. “Ella tenía la idea de tomarse una foto para subirla a Instagram, la alcanza a postear y ella misma decide meterse al mar. Entra Julián y luego yo al rato. Eso fue en cuestión de segundos. A lo que yo voy saliendo del mar, ella y Julián me empiezan a gritar: ‘Ayuda, ayuda’... De un momento a otro solo veía una cabeza en el mar, no sabía de quién era. Lograron sacar a Julián y ahí empezó la búsqueda de Mafe”, añadió.

Por otro lado, Ligia Ceballos, prima de María Fernanda, también le reveló al programa su versión de los hechos: “Cuando llegamos, todo el mundo estaba buscando a ‘Mafe’ y eso, no había gasolina en la motos acuáticas que buscan a las personas”.

Participantes de "El Desafío 2018" durante la fusión. - Foto: Canal Caracol

Pero sin duda el relato más doloroso de todos es el del padre de Mafe, Fabián Aguilar, quien desde el mismo lugar de los hechos relata todo lo sucedido ese fatídico día, terminando su declaración entre lágrimas mientras confiesa lo que le hubiera querido decir a su hija en su último día de vida: “Esos últimos momentos me hubiera gustado mejor, darle un beso, decirle que la amo mucho”.

Una de las versiones que se manejó en su momento era que Mafe había entrado al mar a rescatar a su novio, quien habría estado en peligro de muerte, sin embargo, el mismo Julián González desmintió la versión, afirmando que simplemente la corriente se los llevó y sin darse cuenta ya estaban en una zona peligrosa de la que solo él logró salir.

Mafe Aguilar. Foto: Instagram @mafeaguilarfans. - Foto: Foto: Instagram @mafeaguilarfans.

“Yo no me di cuenta en qué momento la corriente nos fue halando más y más lejos de la orilla. Llegó un punto en el que no sentíamos el piso, eso nos angustió bastante; empezamos a pedir ayuda, y ya luego de eso estábamos inmersos en el agua que…”, alcanza a relatar el joven mientras suspira procesando todo lo sucedido, que en definitiva le marcó su vida para siempre.

Merly Aguilar, tía de Mafe, cuenta qué sucedió una vez les entregan el cuerpo de la modelo para darle cristiana sepultura. “Medicina Legal entrega el cuerpo y lo llevamos al cementerio, nos reunimos todos, la familia y amigos, éramos como unas 50 personas y estuvimos ahí”, declaró la mujer, para luego darle paso a otros familiares y amigos que describieron cómo le dieron el último adiós a la modelo, quien partió de este mundo de una forma trágica y prematura, tal como se puede ver en las imágenes del programa de investigación que se emitieron el pasado domingo, 2 de julio.