Juan Manuel Barrientos, chef colombiano, dejó contundente mensaje en los premios La Receta Dorada: “No voten por el comunismo”

El reconocido chef y empresario colombiano Juan Manuel Barrientos, una de las figuras más influyentes de la alta cocina del país, volvió a acaparar la atención pública, esta vez fuera de los fogones. El creador del restaurante El Cielo —con sedes en Bogotá, Medellín, Washington y Miami— fue protagonista en los premios La Receta Dorada, organizados por Acodrés, donde recibió dos importantes reconocimientos.

Barrientos, quien ha llevado su propuesta gastronómica a escenarios internacionales y suma cinco estrellas Michelin, aprovechó el espacio no solo para celebrar los galardones, sino también para lanzar un mensaje que rápidamente generó reacciones.

Juan Manuel Barrientos recientemente recibió dos reconocimientos. Foto: Getty Images for Concordia Summi

Durante su intervención, el chef hizo un llamado directo a los colombianos a reflexionar sobre el rumbo del país. “No voten por el comunismo. Estamos al borde de irnos o al comunismo o a la democracia”, afirmó en un discurso que trascendió lo gastronómico y se instaló en el debate público.

“Hagan empresa, no voten por el comunismo, porque estamos al borde del comunismo. Estamos a menos de tres meses de cambiar la forma en que este país vive”.

Luego, agregó: “Voten por hacer empresa. Yo a las personas que trabajan conmigo les digo empleados, no colaboradores, porque yo les pago. El empleo es sagrado y cuando yo le digo a un empleado mío que es empleado, es porque yo estoy tratando su empleo como sagrado”.

Juan Manuel Barrientos ha consolidado una destacada trayectoria internacional. Foto: Getty Images

Más allá de su postura política, el chef insistió en la importancia del emprendimiento como motor de desarrollo. En esa línea, invitó a los ciudadanos a crear empresa, generar empleo y apostar por el crecimiento económico como vía para impulsar el país.

Sus palabras, como era previsible, han generado diversas reacciones en redes sociales y en distintos sectores, lo que evidencia cómo figuras del ámbito empresarial y cultural participan cada vez más en conversaciones que superan sus áreas de especialidad.