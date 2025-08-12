Juan Pablo Raba tuvo sentido gesto con Miguel Uribe Turbay, pese a no conocerse; dejó contundente mensaje: “Qué dolor tan grande”

La muerte de Miguel Uribe Turbay conmocionó a miles de personas, debido a la fuerte esperanza que había de que su caso tuviera un milagroso desenlace médico. Aunque el equipo de la Fundación Santa Fe intentó salvarle la vida, su cuerpo no resistió y murió el 11 de agosto de 2025.

Una de las personas que reaccionaron a la dolorosa noticia fue Juan Pablo Raba, protagonista de Delirio, quien utilizó las redes sociales para enviar un contundente mensaje tras lo ocurrido. El artista expresó su sentir, y plasmó la indignación y la tristeza que lo invadieron precisamente por la partida del político.

El actor recurrió a una publicación en su cuenta oficial de Instagram para hablar de lo fuerte que era esta situación: un hijo quedó sin su padre, una sociedad había visto morir a una persona por exponer sus ideas y una familia perdió a un ser amado por alzar su voz por el país.

“Cómo se le explica a un hijo que su papá fue asesinado por el mero hecho de hacer política. Cómo les explicamos a nuestros hijos todos los días que a uno lo pueden matar por expresar sus ideas, por robarle un celular, por pensar diferente, por hacer sátira política, por no querer pagar una vacuna, por negarse a ser corrupto por simplemente levantar la voz contra la injusticia”, escribió al inicio de la publicación.

Juan Pablo Raba fue claro en las emociones que lo inundaban, haciendo énfasis en que la realidad actual lo golpeaba muy fuerte y lo decaía. De hecho, en sus palabras, aprovechó para tener un gesto con Miguel Uribe Turbay, pese a que nunca se conocieron en vida.

El famoso indicó que guardaría y llevaría en su corazón al precandidato presidencial, deseando que esta muerte no quedara en vano y, por el contrario, sirviera para que Colombia hallara el verdadero rumbo a ser un mejor lugar.

“Qué tristeza tan honda la que siento hoy. Qué dolor tan grande esta realidad. Querido Miguel, sin haberte conocido, ocupas ya un lugar en este corazón que se encuentra roto en el día de hoy. Espero con mi alma que tu partida no sea en vano y que de alguna manera nos ayude a todos a encontrar el rumbo en este país a la deriva”, dijo.

De igual manera, la celebridad expresó su sentido pésame a la esposa y hermana del senador, acompañándolos de corazón en este difícil momento que afrontan.

“María Claudia Tarazona, María Carolina Hoyos Turbay, y a todos sus familiares que el amor y la solidaridad los acompañen en este momento tan profundamente doloroso. Los abrazo, los abrazamos un millón de veces”, concluyó.