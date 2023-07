Juanes conquista la portada de una de las revistas más icónicas de la música: “Yo no ando buscando millones de likes”

También la estabilidad de su vida familiar, al lado de Karen Martínez, su esposa desde hace más de 20 años, y de sus tres hijos. De hecho, en entrevista con SEMANA , el artista paisa confesó que esa relación logró sobrevivir no solo a los rigores de la pandemia y las cuarentenas, sino a un duro episodio que por poco termina en una dolorosa separación.

La publicación estadounidense comienza por destacar la inocencia y la pasión de su etapa con Ekhymosis, y sus primeros años como solista a comienzos de este siglo. “Luego vino un éxito impresionante, un vínculo profundo con un público inmenso, y esto —como es apenas lógico— trajo presiones que, con el tiempo, se volvieron inmanejables. Esa situación se refleja, hasta cierto punto, en P.A.R.C.E. , un disco que estuvo muy lejos de las expectativas de la audiencia y los medios, acostumbrados a éxitos como Fíjate bien, A Dios le pido, La camisa negra, Me enamora o Es por ti.

Juanes confesó en RollingStone que P.A.R.C.E. “ es un disco muy regular porque estaba en la inmunda, estaba muy deprimido, fumaba mucho, tomaba mucho, estaba destrozado, yo venía hace por ahí dos años con una cosa dentro que me estaba matando”, aseguró.

Ese proceso, agregó, le llevó a un punto en el que sintió que tocó fondo. Y, mientras presentaba un show en Washington, sintió que ya no podía más. “Fue muy doloroso recordar todo lo que había luchado para llegar a ese punto y sentir la necesidad de abandonarlo todo. Las giras, las responsabilidades de la fama y sus compromisos le habían alejado por mucho tiempo de su camino y de su gente, en una etapa que hoy compara con la posibilidad de correr un premio de Fórmula Uno sin entrar a los pits ; el éxito estaba pasando la factura”, se lee en la publicación.

Al respecto, la revista destaca que “un artista necesita mucho carácter para reconocer eso ante un micrófono, y Juanes cree que la tranquilidad para decir una cosa así es algo que viene con los años, y que probablemente antes no se habría expresado de esa forma. Sin embargo, esos golpes de realidad fueron lecciones que le permitieron llegar hasta el punto en el que presenta lo que para él es el mejor álbum de su carrera”, Vida Cotidiana.

“Yo no ando buscando millones de likes ”, dijo a Rolling Stone. Y fue más allá: “No estoy esperando, ni pensando realmente, en que la radio ponga estas canciones. Que lo escuche quien quiera, el que sea”. Es evidente que el paso del tiempo le ha ayudado a perder el miedo y a manejar mejor sus expectativas de cara a lo que podemos entender como ‘éxito’. “Si vos tenés las expectativas muy altas, vas a sufrir mucho”, dice.

La actriz Karen Martínez y Juanes llevan más de 20 años de relación. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

Sobre Vida Cotidiana, Juanes asegura que hizo “el disco que quería hacer, me sentaba, lo escuchaba una y otra vez, y decía, ‘Esto me fascina’. Puedo decir que me representa al 100 por ciento”.