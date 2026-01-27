Kanye West expuso “episodio maníaco” y revivió tema de su trastorno mental: “Me siento mortificado”

El rapero estadounidense Kanye West, autor de una canción que celebra a Adolf Hitler, aseguró el pasado lunes 26 de enero, en una carta publicada en el Wall Street Journal, que no es “nazi ni antisemita”, y habló sobre sus trastornos mentales.

El músico de 48 años, quien en los últimos años ha perdido seguidores y cuantiosos contratos comerciales por sus declaraciones antisemitas y racistas, lanzó la canción Heil Hitler el pasado 8 de mayo, en el aniversario número 80 de la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La canción, vetada en las principales plataformas de streaming, aunque fácil de encontrar en internet, le valió, entre otras cosas, la anulación de un visado para Australia.

Kanye West habló del trastorno mental que le fue diagnosticado

West, que cambió su nombre artístico a Ye, explicó en un mensaje pago en el periódico las implicaciones del trastorno bipolar que hace años le fue diagnosticado.

“Cuando uno está en un episodio maníaco, no cree estar enfermo. Piensa que los demás están exagerando. Siente que ve el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad está perdiendo completamente el control”, escribió el artista, ganador de 24 premios Grammy.

“Me arrepiento y me siento profundamente mortificado de mis acciones en ese estado. Me comprometo a asumir mis responsabilidades, a seguir un tratamiento y a llevar a cabo cambios reales y duraderos. Eso no justifica en absoluto lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”, añadió.

Ya en diciembre de 2023, el rapero se había disculpado ante la comunidad judía después de haber declarado unos meses antes que “adoraba a los nazis”.

En 2022 también provocó indignación al mostrarse con el lema White Lives Matter (La vida de los blancos importa, tergiversando el célebre Black Lives Matter contra el racismo contra la gente negra) y acudió a una cena en casa de Donald Trump con el supremacista blanco antisemita Nick Fuentes.

No es la primera vez que habla de su bipolaridad

Durante una conversación en el podcast The Download, conducido por el conferencista motivacional Justin Laboy, el rapero Kanye West reveló que acudió a consulta médica por iniciativa de su actual esposa, Bianca Censori.

Según contó, fue ella quien le sugirió que ciertos rasgos de su comportamiento no coincidían con un trastorno bipolar, condición con la que había sido diagnosticado en 2016.

West explicó que Censori, al haber tenido contacto previo con personas con bipolaridad, percibió diferencias claras en su personalidad.

Tras la evaluación médica, el especialista le comunicó un nuevo diagnóstico: autismo. El artista abordó el tema abiertamente durante la entrevista, reflexionando sobre cómo este diagnóstico influye en su manera de actuar y crear.

En sus declaraciones, el rapero comparó su experiencia con la del personaje de Rain Man, señalando que el autismo lo impulsa a ir en contra de las expectativas.

“Cuando me dicen que no haga algo, termino haciéndolo”, afirmó, y puso como ejemplo su relación con los fans, asegurando que si le piden producir un álbum de cierta forma, opta deliberadamente por lo contrario.

A lo largo del episodio, West también expresó el impacto que esta condición ha tenido en su entorno cercano.

Reconoció las dificultades que enfrentan sus parejas y familiares al lidiar con su comportamiento, subrayando que, como adulto, nadie puede controlar sus decisiones financieras ni sus expresiones públicas en redes sociales.