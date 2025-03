Karina García aclaró su situación sentimental en ‘La casa de los famosos’ y generó divertidas reacciones

“La gente me molesta mucho y me pregunta por Marlon, que si yo lo voy a esperar o él me va a esperar a mí, ni que yo fuera ilusa, de pretender que él está solo. Además, yo estoy soltera, o sea, ya lo que fue, fue”, dijo en medio de risas.

“Aquí no vamos a esperar a nadie. El mensaje de Karina es claro, aquí no vamos a esperar a nadie, si te dejaste sacar es problema tuyo, maldito infeliz, porque nadie te dijo que te fueras para la placa, tuviste la oportunidad de robarte la salvación y no quisiste. Aquí no esperamos a ninguno, aquí el que llegó, y si está soltero y es más lindo, de malas, ya perdió”.