Karina García desató oleada de reacciones, tras su eliminación de ‘La casa de los famosos’: “Por fin se fue la dueña del circo”

Reacciones a la eliminación de Karina García en La casa de los famosos Colombia

“Karina fue la ganadora de este reality y no pienso discutirlo con nadie”; “Les tocó unir a 8 fandom para sacarla, eres una ganadora”; “Karina sorprendiéndome hasta el último momento. Qué fortaleza y qué clase”; “Karina merecía esa final”; “Me dolió más su salida que los cachos de mi ex”; “Salió fuerte y valiente, con la frente en alto, una leona, una campeona”; “Karina demostró ser la participante más fuerte y temida del reality", fueron algunos de los comentarios a favor para la modelo.

No vuelvo a ver la casa de los famosos. Cómo me van a sacar a mi Karina Santana 🤨 pic.twitter.com/6no3VmtzhM

Por otro lado, muchos no la apoyaron: “Vea pues, ahora que fue eliminada ni una lágrima botó, ¿Qué tal?“; ”De verdad gracias, gracias, al fin salió, no la soportaba"; “Por fin salió la que nunca hizo nada”; “Chao mueble”; “Se acabó el llanto fingido”; “Por fin se fue la dueña del circo que no tenía tarima ni payasos”.