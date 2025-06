Karina García destapó la millonada que gasta al mes para cumplir sus caprichos.

“El momento más humilde de Karina fue ir a La casa de los famosos , es obvio que por plata no fue”; “ Los 400 millones eran para que Valentino se comprara helados en el recreo”; “Y los que la critican, viven con el mínimo” ; “Manifestando poder tener la vida de mis sueños como Kari”; “El objetivo de Karina era ser vista en pantalla, no ganarse el premio”.

¿Qué opina Karina García de Karen Sevillano?

“Ay, yo no soy amiga, pero me encantaría ser amiga de esa negra tan hermosa, es espectacular”.

Terminó diciendo: “Solamente me cayó gorda en los juicios porque era muy metida en el personaje y me tiró muy duro. Cuando fue juez me tiró duro, pero no, ella es divina”.