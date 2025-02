Karina García vivió vergonzoso momento en ‘La casa de los famosos’ y Emiro la delató: “¿Cómo me va a pasar esto en vivo?”

Según las imágenes que quedaron registradas en las grabaciones de La casa de los famosos , Emiro se percató del olor en el lugar, por lo que no dudó en preguntar quién había sido. La Jesuu no se quedó callada y reveló que fue Karina.

La paisa no aguantó ser descubierta y se sintió avergonzada, pidiéndole a sus compañeros que por favor no lo dijeran en voz alta para que nadie se enterara. Sin embargo, todos la señalaron, entre risas, y terminó escondiéndose en una de las duchas.

“ Por favor no lo digan, amigo, por favor ”, comentó García, pidiendo discreción ante cámaras. El colombiano no lo pensó dos veces y la molestó, afirmando: “Te peaste, Karina, hacer eso frente a la cámara”.

Karina García intentó que los espectadores no supieran, por lo que seguía pidiéndole a sus amigos que no dijeran fuerte que ella había sido la responsable de aquella flatulencia. No obstante, todos soltaron una carcajada y no evitaron bromear con el tema.

“Amiga, cállate. Por favor no lo digan. Amigos, no me hagan esto. Emiro, por favor, no me hagas quedar mal con esto, es muy duro para mí”, aseguró, tratando de salir de enfoque de las cámaras que los rodeaban.