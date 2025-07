Karol G se pronunció tras desplante en el ‘Paris Fashion Week’ y dejó en evidencia profunda reflexión: “Tu valor no se mide en likes”

View this post on Instagram

Reflexión de Karol G en su cuenta de Instagram

“Incluso pensé en mí, hasta yo me identifiqué porque sí, a veces siento eso también [...] Si no fuera por mi familia, por el trabajo que hago en mí misma, porque amo lo que hago y por todo el amor real que ustedes me dan, tal vez también hubiera creído que mi valor dependía de lo que otros opinan y no estaría agradecida por todas las cosas increíbles que vivo a diario”, escribió inicialmente.