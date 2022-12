¿Kate Middleton siente celos de Meghan Markle? Esta es la candente revelación del documental de Netflix

Desde que la plataforma de streaming publicó este jueves los tres últimos episodios de la docuserie sobre Harry y Meghan, no cesan las reacciones en todo el mundo.

Los tres últimos episodios de la docuserie sobre Los Sussex, Harry y Meghan, no dejan títere con cabeza, especialmente por las reveladoras y explosivas declaraciones del menor de los hijos del rey Carlos III sobre cómo cambió su vida desde que hizo oficial su relación con la actriz Meghan Markle.

En el quinto episodio de la polémica docuserie, Harry insinuó que existían celos de otros miembros de la realeza hacia su esposa dada la cantidad de atención que recibía de los medios y la popularidad de la que gozaba entre el pueblo, cuando el mundo conoció de la relación y en los días previos a su matrimonio.

“El problema es cuando alguien que se está casando, que debería ser un acto de apoyo, se está robando el protagonismo o está haciendo el trabajo mejor que la persona que nació para hacer esto”, dijo Harry, en clara alusión a los celos de su hermano William, heredero al trono, y su esposa, Kate Middleton.

“Eso molesta a la gente. Altera el equilibrio. Porque le han hecho creer que la única forma en que sus organizaciones benéficas pueden tener éxito y su misión puede crecer es si está en las portadas de esos periódicos”, reflexiona el hijo menor de Lady Di.

El documental, de hecho, muestra cómo a su regreso de un viaje a Australia, en el que la pareja recibió gran acogida y tras lo cual Meghan acaparó positivamente las portadas de la prensa, la narrativa de los medios hacia la actriz estadounidense cambió drásticamente y sin motivo alguno.

Desde ese momento, se lamenta Harry, comenzaron a salir portadas de la princesa de Gales, y a la vez notas negativas y cuestionamientos hacia Meghan, en un evidente intento por popularizar la imagen de la esposa del príncipe William en detrimento de la imagen de la actriz.

Ese fue, reconocen los Sussex, el comienzo de la crisis que finalmente derivó en que la pareja se alejara para siempre de la familia real.

“Fue aterrador que mi hermano me gritara”

En otro momento del documental, el príncipe Harry habla sobre una tensa reunión, que tuvo lugar en 2020, en Sandringham, donde los miembros de la monarquía en pleno se reunieron para discutir los roles reales de Meghan y él en la monarquía británica.

“Fue aterrador que mi hermano me gritara y gritara”, cuenta Harry, visiblemente consternado.

Aseguró que inicialmente él pidió un acuerdo de “mitad adentro, mitad afuera”, que les permitiera él y a su esposa tener sus propios trabajos, pero seguir trabajando para apoyar a la Reina. “Pero quedó muy claro muy rápidamente que ese objetivo no estaba sujeto a discusión o debate”, sostuvo Harry.

“Fue aterrador que mi hermano me gritara y me gritara, y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas, y que mi abuela se sentara allí en silencio y lo asimilara todo”, se lamentó Harry.

“Pero hay que entender que desde la perspectiva de la familia, sobre todo de ella (la fallecida reina), hay formas de hacer las cosas. Y su misión y meta final, su responsabilidad, es la institución... seguirá los consejos que le den”, dijo Harry.

También recuerda una ocasión en la que se le impidió ver a la Reina. Un gesto que Harry interpreta como la demostración de que la suya es “una familia y un negocio familiar que están en conflicto directo”.

En otro momento de la docuserie, Meghan Markle recuerda el día en que le dijeron que el establecimiento real inicialmente la vio como un “organismo extranjero”.

Ella agrega: “Hice todo lo que pude para que se sintieran orgullosos y para que realmente fueran parte de la familia”.

Pero ella afirma que finalmente fue “alimentada por los lobos” de los medios sensacionalistas.

Su madre, Doria Ragland, se quiebra en otro conmovedor momento del documental y confiesa que fue tanta la presión que sintió su hija que, en alguna oportunidad, quiso quitarse la vida para escapar de los “buitres”.

Frente a las explosivas declaraciones que aparecen en la docuserie de Netflix, ni el Príncipe, ni la Princesa de Gales, ni el rey Carlos, ni el Palacio de Buckingham han respondido hasta ahora a ningún reclamo hecho en la serie.