Katy Perry: los memes más graciosos que dejó el incidente con su ojo en pleno concierto

Katy Perry está de cumpleaños y le tocó recibir sus 38 años en medio de una polémica tan extravagante y única como su personalidad, que muestra a través de sus canciones y las performances que hace alrededor del mundo.

En el último concierto que dio la cantante estadounidense todo iba a las mil maravillas, hasta que casi al final, mientras posaba ante las cámaras al terminar una de sus canciones para que el público la retratara con su vestido de latas de gaseosa y cerveza, se presentó un detalle que no pasó desapercibido y puso a hablar a todo el mundo: uno de sus párpados se empezó a cerrar, sin que la cantante pudiera controlarlo.

Fueron varios intentos los que la cantante hizo para que su párpado quedará abierto mientras lograba seguir su show, ayudándose con su mano, tocando delicadamente la comisura del ojo, pero no hubo éxito y la artista tuvo que dejar de posar y mover todo su rostro para recuperar el control de su expresión.

Entre todas las extravagancias de Perry, nunca se le había visto esta condición, de la que ella ya había hablado y a la que se refiere como wonk eye, u “ojo torcido” en español, que médicamente se llama “blefaroespasmo esencial benigno y se trata del parpadeo u otros movimientos del párpado, como contracciones o espasmos, que usted no puede controlar”. Así lo describe el Instituto Nacional del Ojo, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

“El blefaroespasmo ocurre cuando la parte del cerebro que controla los músculos del párpado deja de funcionar correctamente. A veces, el blefaroespasmo es hereditario y las mujeres de 40 a 60 años de edad tienen más probabilidad de desarrollarlo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los médicos no están seguros de cuál es la causa”, añade el instituto.

El portal especializado Mayo Clinic indica que nadie sabe con exactitud por qué se produce, “pero los investigadores piensan que puede ser un mal funcionamiento de ciertas células, llamadas ganglios basales, en el sistema nervioso”.

Muchos fanáticos de la cantante se preocuparon porque pensaron que la artista estaba sufriendo una parálisis facial e incluso un derrame cerebral, diagnósticos que afortunadamente no se dieron. Sin embargo, otros usuarios en redes sociales tomaron el hecho con humor y desplegaron su creatividad creando memes que han puesto a reír a millones en Twitter.

Entre imágenes que incluyen al bebote de Toy Story 3 y el inconfundible collage de Drake rechazando y afirmando algo, la imagen de Perry con su “ojo torcido” ha generado millones de interacciones, que más que hacer una burla, quieren normalizar esta condición, que muchas personas en el mundo padecen.

Mientras que el mundo se divierte con los memes de Perry, la cantante está enfocada en celebrar su cumpleaños # 38 en compañía de su esposo, el actor Orlando Bloom, y su hija Daisy Dove, nacida el pasado 26 de agosto de 2020, en plena contingencia generada por la pandemia de la covid-19.

Perry también está dedicada a dos proyectos específicos que llevaba trabajando los últimos meses: su más reciente sencillo, Where we started, junto al cantante de música country Thomas Rhett, que ya está al aire desde hace cuatro días, y el proyecto de moda que tiene en colaboración con la marca About You, donde Perry presta su imagen para modelar algunos de los diseños que estarán pronto en las vitrinas de todo el mundo.

Una de las actrices del momento que también ha trabajado con esta marca emergente es la protagonista de la serie Stranger Things Millie Bobby Brown.

