Khloé Kardashian se sometió a un detector de mentiras y respondió su aún duerme con su ex Tristan Thompson

Las Kardashians son muy selectivas a la hora de elegir dónde y cómo presentarse, sin embargo, saben muy bien que son los detalles íntimos de su vida los que más venden y por eso se han sometido el escarnio público durante más de 15 años con sus dos shows, Keeping Up With The Kardashians y The Kardashians, donde se les ha visto en su intimidad y han dejado ver que también son humanos como el resto de mortales, dentro de una burbuja digna de una película de Hollywood.

Por eso hay momentos en que alguna, o incluso varias, del “klan” se dejen someter a actividades tan raras y polémicas como un detector de mentiras, tal como lo hicieron Khloé y Kourtney, la mayor y la menor de las Kardashians, donde una le hacía preguntas muy personales a la otra y el detector hacía su trabajo para confirmar lo dicho por las mediáticas o, por el contrario, dejarlas en evidencia.

El primer turno fue para Khloé, quien dio la declaración más resonada de dicha entrevista publicada por Vanity Fair, donde se tocó el tema del exnovio de la empresaria, Tristan Thompson, con una pregunta directa a la yugular: “¿todavía te acuestas con él?”, hecha por la mayor de la familia mediática.

Esta pregunta se da luego de que Khloé revelara que su nombre completo es Khloé Alexandra Kardashian, que es la menor de las hijas de Robert Kardashian, que sabe que ella tiene más fuerza que sus hermanas y que por eso nunca se ha ido a los golpes con ninguna, incluso cuando Kim y Kourtney se golpearon en uno de los episodios de su primer reality, y que ella no consideró apropiado el vestido de novios de su hermana mayor en Italia, pues lo vio más adecuado para la fiesta, más que para la ceremonia.

Luego de todas estas confesiones, la misma Khloé le preguntó a su hermana si tenía alguna otra duda que quisiera disipar y ahí la Kardashian mayor lanzó la bomba, que dejó una respuesta igual de resonada: “no, no lo estoy haciendo, realmente no”, lo que Kourtney confirmó con “Sam”, la mujer encargada de leer los resultados del polígrafo, que mostró que Khloé estaba diciendo la verdad, dando así la prueba reina para desmentir los rumores sobre los encuentros celestinos que estarían teniendo ella y su exnovio luego de dejar su relación por una nueva infidelidad del basquetbolista, al que ya le habían perdonado unos “cachos” muy resonados en todos los medios internacionales.

“Moriría si dijera que lo estoy haciendo”, remató Khloé cuando su hermana le celebró su respuesta con un “bravo”, finalizando así el espacio de la menor de las Kardashian en el detector de mentiras, para darle espacio a Kourtney, quien tuvo la parte de la entrevista más candente, donde contó infidencias sobre la intimidad que tiene con su actual esposo, Travis Barker, con el que siempre se muerde los labios en las alfombras rojas, ha tenido relaciones sexuales en público y los han descubierto y al que le gustaría decirle que se deje crecer el pelo para ella cortárselo y guardarlo en un sitio donde tiene mechones de cabello de sus hijos: Madon, Penelope y Reign.

Kourtney también dejó en evidencia que disfrutó más hacer un show en solitario con Kim que con Khloé, pero solamente porque cuando hizo el programa con su hermana menor no estaba en el mejor momento de su vida y por eso no pudo pasar tantos momentos divertidos como sí lo hizo con la exesposa de Kanye West en Nueva York, asunto que Khloé entendió a la perfección y no tuvo reparo en asumir de la mejor manera posible.