La alerta de Yolanda Ruiz que causa preocupación entre sus seguidores: “Quiero denunciar”

La periodista Yolanda Ruiz encendió las alarmas entre sus seguidores luego de detectar una cuenta de Facebook que utiliza su foto y una variación de su nombre. La comunicadora aclaró que el perfil no le pertenece y pidió a los usuarios estar atentos para evitar posibles engaños.

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Ruiz explicó la situación a través de un video publicado en sus redes sociales, donde confirmó que alguien estaría utilizando su identidad en la plataforma.

“Quiero denunciar que están suplantando mi identidad en una cuenta de Facebook”, afirmó la periodista al compartir la alerta.

Una de las principales pistas para identificar el perfil que considera falso está en la forma en que aparece escrito su nombre. Según explicó, la cuenta usa una diminutivo, sus dos apellidos y una fotografía suya, cosas que podrían hacer pensar a otros usuarios que se trata de un perfil legítimo.

Sin embargo, Ruiz aseguró que existe una diferencia clara frente a sus cuentas oficiales.

“Nunca en ninguna cuenta de ninguna red social he utilizado mis dos apellidos”, señaló.

La periodista detalló que en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook utiliza el nombre Yolanda Ruiz C. Por eso, señaló que la cuenta que usa sus dos apellidos completos no corresponde a sus perfiles oficiales.

La preocupación de Ruiz nos e limita a la existencia de una cuenta que imita su identidad y advirtió que detrás del perfil podría haber una intención de engañar a otras personas, utilizar su nombre para conseguir información o incluso afectar su imagen pública.

Yolanda Ruiz Foto: Yolanda Ruiz

“Aquí podemos estar ante una estada o el intento de hacer alguna campaña de desprestigio”, afirmó Ruiz, quien además pidió a sus seguidores ayudar a reportar el perfil ante Facebook.

La periodista también invitó a compartir la advertencia para evitar que más personas sigan la cuenta o puedan caer en algún tipo de engaño. Su llamado se suma a las recomendaciones habituales de seguridad digital, especialmente frente a perfiles que utilizan fotos y nombres de personas conocidas.

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En ese sentido, el CAI Virtual recomienda verificar la fuente de los mensajes, desconfiar de enlaces sospechosos y no entregar información personal antes de comprobar quién está detrás de una comunicación.

Ruiz terminó su mensaje con una petición directa: “Les pido que me ayuden a compartir, a estar alerta para que no sigan esta cuenta, para que me ayuden a denunciar”, concluyó.