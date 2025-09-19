La famosa cantante Cardi B confirmó su cuarto embarazo; está en la dulce espera junto al futbolista Stefon Diggs

La rapera Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su nuevo novio, el futbolista Stefon Diggs, reveló la artista el pasado miércoles luego de semanas de rumores.

“Estoy emocionada, estoy feliz”, dijo la cantante estadounidense de raíces dominicanas en una entrevista con la televisora CBS.

Cardi B y Diggs, estrella del fútbol americano con los New England Patriots, se presentaron públicamente como pareja a comienzos de año, meses después de que la estrella se separara del también rapero Offset, padre de sus tres hijos.

“Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa al estar haciendo todo este trabajo. Pero lo estoy haciendo mientras estoy gestando un bebé, yo y mi pareja, nosotros nos apoyamos mucho”, continuó la artista de 32 años.

La intérprete de Up está en medio de una intensa campaña de promoción de su nuevo trabajo discográfico Am I the Drama?, que será lanzado el viernes. Y atravesó recientemente un muy publicitado juicio civil por agresión, del que salió absuelta.

“Hace como dos semanas me dio literalmente un ataque de pánico. Lloraba y lloraba y lloraba, porque me estaba poniendo muy nerviosa con el lanzamiento del álbum”, dijo Cardi B, y agregó que Diggs la ha hecho sentir “muy segura”.

La cantante de WAP tuvo tres hijos con Offset: Kulture, de siete años, Wave, de cuatro, y la pequeña Blossom, de un año, que nació cuando la pareja ya estaba separada.

Cardi B anunció en julio de 2024 que había formalizado su pedido de divorcio a Offset, el cual aún no ha sido finalizado.

La pareja se casó secretamente en 2017, y protagonizó una turbulenta relación marcada por un intento de divorcio en 2020 y varias acusaciones y discusiones en las redes sociales.

Diggs, de 31 años, tiene una hija de ocho años de una relación anterior.

Cardi B fue absuelta en juicio civil por agresión

La rapera Cardi B fue absuelta de agresión este martes en un juicio civil por 24 millones de dólares en el que la estrella fue acusada de arañarle la cara a una agente de seguridad.

En la audiencia en Los Ángeles la semana pasada, la artista de WAP lució diferentes pelucas y protagonizó discusiones con abogados y otros momentos que se volvieron virales en las redes.

Un jurado desestimó las acusaciones de la demandante Emani Ellis, quien señaló a la cantante, entonces embarazada, de agredirla cuando iba camino a una cita médica en Beverly Hills en 2018.

Ellis, una mujer negra, había afirmado que Cardi B le gritó insultos raciales, escupió sobre ella y le arañó la cara con uñas largas durante el altercado.

La estrella de “No Limit”, ahora de 32 años, le dijo al tribunal que Ellis se había acercado agresivamente tratando de grabarla con un teléfono mientras entraba al consultorio médico.

“En ese momento, (Cardi B) tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo de su primer hijo y había tomado mucho cuidado para mantener su embarazo en privado y alejado del escrutinio de los tabloides y críticos”, dijeron sus abogados en el tribunal.

Los abogados dijeron que Ellis intentó intimidar a la artista en lo que se transformó en una pelea verbal cargada de insultos, antes de que el personal del consultorio médico interviniera.

El jurado desestimó la demanda de indemnización. Tras el veredicto, Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almanzar, dijo que nunca había atacado a Ellis.

“Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa mujer”, dijo.

“Con eso dicho, esta vez voy a ser amable”, dijo a los periodistas.

“Pero la próxima persona que intente hacer una demanda frívola contra mí, voy a contrademandar y voy a hacer que pague”.