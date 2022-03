La fiesta de la hija de Andrea Valdiri incluyó iPads de regalo para los invitados

En sus historias de Instagram, la influenciadora Andrea Valdiri mostró la gran fiesta de cumpleaños con la que celebraron el natalicio de su hija mayor, Isabella, quien ahora tiene 11 años.

Los videos dieron cuenta de millonarios regalos entregados a los asistentes de la fiesta entre los cuales estuvo un viaje en un avión privado que llevó a los invitados hasta el Eje Cafetero, en donde se llevo a cabo el evento.

Las mejores amigas de Isabella pudieron disfrutar del Parque del Café y sus atracciones. Además, en el hotel, les fue entregado como recordatorio a cada una de las niñas un iPad, regalado personalmente por la anfitriona de la fiesta.

“Voy a despertarlas con el recordatorio de mi cumpleaños a las habitaciones”, dijo Isabella en sus historias de Instagram.

En las imágenes del cumpleaños también se ve a las invitadas vestidas con una sudadera azul en el que está estampado ‘Isa’, y finalmente, las historias revelaron que todos se reunieron alrededor de un enorme pastel para cantarle a la hija mayor de Valdiri el “Feliz Cumpleaños”.

Antes de la celebración Andrea Valdiri comentó sobre su hija en sus historias: “A ella la hace feliz compartir con sus amigos y darles a sus amigos algo que de pronto ellos no tienen. Esta vez me dijo: ‘Mamá, quiero que tomes a mis mejores amigas y las llevemos de viaje’. Este cumpleaños va a ser súper diferente. Ella me dijo: ‘Yo quiero darles a mis amiguitos eso, que vivan esa experiencia’. Y lo que le organicé siento que la va a ser muy feliz porque le va a dar esa experiencia a sus mejores amigos”.

Cabe resaltar que la influenciadora no ha escatimado en regalos para sus hijas, de hecho, el año pasado, la barranquillera le dio a su pequeña un lujoso vehículo Mercedes-Benz último modelo, que sin duda es el sueño de muchas personas. De acuerdo con la publicación de la pequeña, se trató de un regalo para ella y su hermana.

En el video se aprecia que madre e hija llegaron al concesionario, ambas con vestidos rosados. Luego ambas le daban la espalda al vehículo que estaba cubierto con un moño rojo y la menor se mostraba bastante inquieta por saber de qué se trataba puntualmente el costoso regalo.

Posteriormente, Isabella Valdiri dio vuelta atrás y sorprendida empezó a saltar de la emoción, lanzándose a abrazar a su mamá para agradecerle. Feliz, empezó a conocer el interior del Mercedes-Benz, hallando en la parte de atrás la silla donde será transportada su hermana.

Por otro lado, en el cumpleaños número 10 de Isabella, Andrea le regaló un reloj Cartier avaluado aproximadamente en 26 millones de pesos. “Ustedes no saben, esa niña el día que le regalé el Cartier el año pasado, ella me miró y me dijo: Mamá es muy lindo el reloj, pero yo realmente quiero el de Mickey Mouse”, dijo Valdiri, destacando la sencillez de su hija.

Otra celebración en la que la bailarina y modelo reflejó sus excentricidades fue la gran celebración que realizó para festejar su cumpleaños número 30.

Durante el gran festejo que se dio en compañía de algunos amigos en un parque de diversiones ubicado en su barrio natal, Los Robles, reveló, que alquiló exclusivamente el lugar para llevar a cabo la celebración en su honor.

“Voy a mostrar la primera etapa de mi cumpleaños. Alquilé un parque de diversiones solamente para mí. Me encanta porque quiero vivir esos treinta años como una niña de quince, así que a recordar la niñez”, expresó Valdiri.