La Jesuu respondió a las críticas tras su aparición en emblemático lugar de Nueva York

El mes de marzo suele ser dedicado a la mujer, esto porque cada 8 de este mes se conmemora su Día Internacional, por lo que generalmente en todo el mundo se destaca la labor de las mujeres en los diferentes campos e industrias.

Es así como en las afamadas pantallas del Time Square de Nueva York, en los Estados Unidos, apareció una influenciadora colombiana, lo que es un hito porque en esta calle salen personajes y publicidad de los más grandes exponentes de los diferentes sectores en todo el mundo, lo cual se hace deseado para artistas, políticos, deportistas, investigadores, entre muchos otros.

Se trata de La Jesuu, conocida por ser una creadora de contenido para las diferentes redes sociales. Valentina Ruíz, su nombre de pila, apareció en dichas pantallas junto a otras personalidades latinas en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer.

el nombre real de La Jesuu es Valentina

La influenciadora lo compartió así en su cuenta de Instagram, en donde aprovechó para expresar: “La verdad, es que uno no se imagina que un 8 de Marzo, día de la mujer, te van a felicitar directamente desde las pantallas de Niuyoooorrr”.

Y su mensaje continuó: “Prima hermana, este logro es para usted que es una mujer que lucha en silencio, que es madre soltera, que trabaja de sol a sol por su familia, que no necesita de ningún marido para salir adelante, que está emprendiendo sola. Las mujeres somos símbolo de superación personal, y que lindo que por lo que luchaban hace años nuestras generaciones pasadas, hoy por hoy sea una hermosa realidad”.

La caleña

“Feliz y bendecido día, las admiro full. PDTA: oiga mami y por qué me negaron la visa, si nooooo! Allá estaría haciendo mi fuerte rumba”, concluyó en su mensaje. Su publicación se llenó de comentarios tanto positivos como negativos, e incluso uno de ellos fue contestado por la misma caleña.

“Pero por qué todo lo del pobre es robado q corazón tan negro el de ustedes! Si pagó o no! Es el día de la mujer y lo peor es q son las mismas las que atacan ¿! Por eso es q no progresan! Por estar pendiente de la vida del otro ni la conozco ni me sigue [...]” (sic), comentó una de las seguidoras de la influenciadora.

“¿Y cuánto pagaste por esa valla?”, cuestionaron algunos seguidores, ante lo cual Valentina contestó: “Para pagar, pago para aparecer sola, pero no. Como ves, somos varias en representación a la mujer latina. Hay algo que impacta más que el dinero y es el brillo, ojalá puedas dormir entendiendo eso. Feliz noche, bebé”.

“Mami a mí ni me pregunte por qué, porque yo estoy igual y hasta más sorprendida que todos ustedes. ¡Ay mi hija! Uno que viene de barrio, de mero distrito, uno qué va a pensar que estas cosas van a suceder. Les confieso que... ya ha pasado más tiempo, ya me siento mucho más cómoda con esto de tocar el tema”, manifestó previo a contar un detalle desconocido de su trabajo.

“Les confieso que yo en febrero dije: ‘no más, no doy más con redes, con la empresa, con empleados, con gente’. O sea, llegué a un punto de colapso que no quería saber de nadie, pero hoy por hoy, al ver que en tantas partes del mundo resaltan eso de La Jesuu; emprendedora, auténtica, luchadora…”, agregó.

“Solo me queda pedirme disculpas a mí misma por dudar de mi potencial. Y llenarme de cuestionamientos cuando las mujeres tenemos un camino por delante, hermana, apenas estamos en los 20 años ¡Qué sucede! No nos desmotivemos”, concluyó mediante sus historias de Instagram.