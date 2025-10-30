‘La mansión de Luinny’: Esta sería la jugosa cifra que se podrían llevar Karina García y Yina Calderón

Colombia posee una gran cantidad de influencers y algunos de ellos destacan por ser los protagonistas de varias controversias y polémicas. En el año 2025, dos mujeres se han tomado el papel de ser las más comentadas: Yina Calderón y Karina García.

La razón por la que ambas mujeres han estado bajo el foco mediático se le atribuye a la participación que ambas tuvieron en el reality más polémico y comentado del país: La casa de los famosos, en su segunda temporada.

Yina Calderón y Karina García en 'La casa de los famosos Colombia' | Foto: Canal RCN

Durante el desarrollo de este formato, ambas mujeres (que eran amigas fuera), continuaron haciendolo dentro, pero de un momento a otro, y sobre todo desde que la paisa inició su relación con el cantante barranquillero Altafulla, su amistad se terminó y comenzaron a mostrar una enemistad bastante clara, que incluso se mantuvo una vez terminado el reality.

Recientemente, ambas influencers vuelven a dar de qué hablar al ser confirmadas para participar en un mismo reality al estilo de La casa de los famosos, llamado La mansión de Luinny.

¿Cuánto podrían ganar Yina Calderón y Karina García si ganan 'La mansión de Luinny?

El pasado miércoles 29 de octubre este programa dio inicio y el mismo anfitrión, Luinny Corporan apareció en la casa para dar algunos detalles de cómo se llevaría a cabo, y entre estos, habló de la cantidad de dinero que se podría llevar la persona ganadora: cien mil dólares (aproximadamente 391 millones de pesos colombianos).

Este anuncio sorprendió a los 19 concursantes de este formato, además porque se enteraron que además de la posibilidad de competir or este premio económico, también tienen beneficios como exposición en redes sociales y contratos en publicidad.

En La casa de los famosos el premio de manera tangible se les dejaba ver a los finalistas antes de conocer al ganador, pero en La mansión de Luinny, los participantes pueden ver el premio, el dinero en una caja de cristal.

Ante esto, la antioqueña Karina García habló y reveló cómo se siente de ver ese premio ahí: “Me siento en el juego del calamar cuando veo esa caja de cristal llena de plata”.

Yaya Muñoz reveló cuánto ganaría Karina García en La mansión de Luinny

Desde hace algunas semanas, Dahian (Yaya) Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos, y amiga de Karina García, se volvió panelista en el programa Dímelo King y fue allí que habló del dinero que podría recibir la paisa en este formato de República Dominicana.

@dimelo.king Yaya revela cuánto es la suma que ganaría un participante de la mansión de Luinny en RD 🚨 miren la reacción de Dedimar 😅 ♬ sonido original - dimeloking