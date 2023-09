La nostálgica respuesta de Shakira cuando le preguntaron si es feliz en este momento de su vida

La fama no lo es todo en la vida, por más que algunos piensen lo contrario, y ni siquiera un presente exitoso puede hacer que de repente se borren las afugias del pasado. El ejemplo es Shakira, que pese a ser tendencia mundial por su más reciente lanzamiento musical, ‘El jefe’, no pudo ocultar la nostalgia cuando se le preguntó si es feliz.

La colombiana está viviendo un año de ensueño en su carrera artística, como no se veía ya hace tiempo, y, además, ha estado disfrutando de la vida social en Miami, donde se mudó con sus hijos, Milan y Sasha, tras la ruptura amorosa con Gerard Piqué. Pero aún le falta mucho para estar en su mejor momento, como lo confesó en conversación con Billboard.

“Es una pregunta muy corta para una respuesta muy larga. No creo que todo el mundo tiene acceso a la felicidad. Está reservada para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento. Ahora mismo, hay momentos de alegría, momentos de distracción, momentos de reflexión”.

Shakira y la tristeza que la embarga por su padre

“La vida de alguna manera te compensa. En un año perdí lo que más quería, la persona en la que más confiaba, mi mejor amigo, que es mi padre, con el que no he podido volver a tener una conversación después del accidente que tuvo en Barcelona. Fue a Barcelona precisamente a consolarme, a darme apoyo en ese momento de mi separación y pasa eso. Llegué a pensar, ¿cómo me pueden pasar tantas cosas en un año?”, contó Shakira.