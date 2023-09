“Creía en ese sueño para mí, para mis hijos”: Shakira confesó que soñaba con envejecer y morir junto a Piqué

Son pocas las veces que Shakira ha hablado de la ruptura amorosa con Gerard Piqué, un hecho que casi un año y medio atrás sorprendió al mundo. Sin embargo, cada vez que se refiere el tema, deja ver que durante los años que vivió en Barcelona siempre puso a su familia en el primer escalón de sus prioridades; de ahí que la música pasara no a un segundo, sino a un “tercer plano”, como lo confesó en las últimas horas.

La colombiana, que está siendo tendencia por la canción El jefe , su nuevo éxito junto a la agrupación Fuerza Regida, conversó con Billboard acerca de su renacer musical y dio a conocer las razones por las que, durante años, no lanzó sencillos con tanta regularidad como ahora. Canciones que continúan ocupando los primeros lugares en las plataformas digitales.

Pese a que Shakira está lanzando canciones más seguido que antes y acaparando la atención del planeta, contó que no es tan fácil. Sí, lo que le mueve la fibra es la música, pero también sus hijos, Milan y Sasha.

“No digo que las cosas sean más fáciles para mí ahora. Ser madre soltera y seguir con este ritmo de estrella del pop, pienso que no es compatible a veces. Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba. Porque cuando no tienes al marido que se pueda quedar con los niños y esto, siempre voy como haciendo malabarismo”, expuso la colombiana.