La presentadora Mary Méndez presumió su nuevo amor: sus fans no están muy satisfechos

Mary Méndez reveló detalles de su nuevo amor en ‘La red’

“Mi vida privada es muy privada. Muchos me preguntan si no me siento sola, que cómo hago para lidiar con la soledad, porque yo soy una mujer que vive sola desde hace mucho tiempo. Me divorcié hace seis años y no he tenido parejas relevantes en mi vida. Nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”, dijo hace un tiempo en redes, respondiendo a algunas preguntas de los internautas.