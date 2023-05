La reconocida actriz y modelo colombiana que tuvo que limpiar apartamentos en Estados Unidos por falta de empleo

Estefanía Borge es recordada por muchos como una de las actrices colombianas más queridas de la televisión. Su paso por novelas como El Joe, La Leyenda y Sala de Urgencias 2 han hecho que muchos admiren el talento para la actuación y se robe el corazón de más de un seguidor.

Sin embargo, desde hace unos años Borge se ha caracterizado por su estilo de vida más que por su trabajo frente a las cámaras, pues, varios de sus fanáticos admiran su disciplina, sus rutinas de ejercicio y sus recetas de alimentación saludable.

Esta forma de vida de la cartagenera ha definido muchos aspectos de su forma de ser, pero lo que muchos no saben es que la actriz llegó a este estilo de vivir porque su salud se lo pedía. Para su momento, la actriz confesó que sufrió de una enfermedad llamada amorfa esclerodermia, lo cual hacía que su cuerpo no tuviera la capacidad de producir colágeno, generando problemas como afectación al sistema inmunológico y parálisis en todo el cuerpo.

Estefanía Borge reveló detalles de su vida personal. Foto: Instagram @estefiborge - Foto: Foto: Instagram @estefiborge

Pero las confesiones de la actriz y creadora de contenido no se han detenido allí, pues hace poco, aseguró que su vida no siempre ha estado llena de fama y reconocimiento, sino que también tuvo que probar suerte en Estados Unidos para darle de comer a sus hijos.

La actriz colombiana, que tuvo un exitoso paso por el reality MasterChef Celebrity Colombia, recientemente estuvo en entrevista para La sala de Laura Acuña, donde habló sobre su rol como madre joven pues tuvo a su primer hija, la pequeña Sofía del Mar, cuando apenas tenía 18 años, y aunque tenía que pedir ayuda para cuidar de su hija y hasta llevarla a los sets de grabación, el reto más grande que enfrentó vino luego de grabar la novela La saga, negocios de familia.

Borge estuvo en el programa de Laura Acuña. - Foto: Instagram: @lauraacunaayala

“Yo limpiaba apartamentos todos los días. Eran más o menos 4 apartamentos diarios y dependía de mí cuánto tiempo me demoraba en limpiarlos. Yo siempre tenía un número en mi cabeza, yo decía: tengo que mandar a Colombia tanto dinero para que Sofía pueda estar en el jardín, pagar el arriendo y que le hagan el mercado”, manifestó en entrevista con la presentadora Laura Acuña.

A su vez, agregó: “Terminaba de limpiar apartamentos, me iba corriendo, me limpiaba porque con obra gris eso era con tapabocas, la pañoleta. Duro, pero espectacular. Y por la noche era promotora de un ron, iba por las fiestas dándole ron gratis a todo el mundo”. A pesar de que no fueron momentos fáciles, Estefanía asegura que fue muy importante para su vida y que sin duda esta fue una experiencia cruda que sí volvería a repetir.

Estefania Borge es actriz colombiana. - Foto: Instagram @estefiborge

Procedimiento quirúrgico en el rostro

Aunque Borge mantiene una vida balanceada donde prima el concepto de la naturalidad y la salud, lo cierto es que a veces es imposible no caer en la vanidad y en algunas ‘ayuditas’ que ofrecen los quirófanos.

Pues bien, recientemente, Estefanía Borge a través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, aprovechó para compartir una serie de fotografías en las que daba cuenta sobre un procedimiento estético que se realizó en su rostro.

La actriz colombiana pasó por el quirófano para removerse las ‘bolsas’ se forman debajo de los ojos: “Me voy a quitar estas bolsas de los ojos porque me molestan, porque cada vez se ponen peor. Porque esto con la edad se va a empeorar y me las voy a quitar. Es una cirugía que siento, es necesaria para mí”, manifestó en la red social.

Días después, Borge compartió la experiencia de su procedimiento: “Hace 6 días que decidí quitarme las bolsas de mis ojos. ¡La mejor decisión de mi vida! Todo es perfecto y el cuerpo responde a todo. Definitivamente, las buenas decisiones tienen excelentes resultados”.