‘La Roca’ visitó el museo de cera de Las Vegas y pidió tener los glúteos más grandes

El actor Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’, sorprendió recientemente a un par de fanáticos en el Madame Tussauds en Las Vegas, Estados Unidos. Justo cuando los dos hombres se iban a tomar una fotografía con la escultura de cera del artista, este apareció repentinamente alzando un vaso de vidrio con una cerveza.

Este no solo fue el episodio que sorprendió en el museo de cera de Las Vegas. Johnson se volvió viral en las redes sociales porque en estas mismas instalaciones se encontró con la escultura de cera de la familia Kardashian, y ‘La Roca’ se atrevió a bromear con la figura de una de las hermanas, Khloé Kardashian.

“Amigos, esto es increíble. ¿Creen que me puedan agregar un poco más a los glúteos? Quiero unos como los de ella”, comentaba Dwayne, de 50 años, quien sin pena alguna pidió que sus glúteos fueran más grandes de los que tiene su escultura de cera.

Según reseñó el portal Pulzo, Khloé tomó el comentario de forma graciosa y sin complicaciones. Su respuesta al actor de Hollywood fue empática y no armó polémicas. “Parece que tengo compañía increíble. Yes, The Rock”, comentó la empresaria y modelo en sus redes sociales al republicar en sus historias de Instagram lo que publicó La Roca.

El actor estadounidense también llamó la atención de la prensa mexicana porque incursionó en el negocio de la producción de tequila en la ciudad de Jalisco.

El tequila es sin duda una de las bebidas alcohólicas más populares de México y no es de extrañarse que a los extranjeros les encante, e incluso que quieran producirlo como lo hizo la celebridad Dwayne Johnson, quien hace un tiempo abrió su propia destilería y hace poco anunció la apertura de una segunda, reseñó el diario Milenio, de México.

A través de sus redes sociales, como Instagram, el actor compartió algunas fotografías de su visita al pueblo Jesús María, en Jalisco, con motivo de la apertura de su segunda destilería que produce su propio tequila. Teremana es el nombre de su tequila y debido al éxito que ha tenido con este negocio, el famoso vio la oportunidad de abrir una nueva destilería.

“No construí esta empresa con mis socios fundadores para ganar dinero rápido y capitalizar la popularidad del tequila. No. Construí a Teremana para que se convirtiera en una marca que tiene un impacto positivo en generaciones de nuestras familias y sirve con orgullo a generaciones de nuestros consumidores. Trabajando, rompiendo terreno y construyendo”, escribió ‘La Roca’.

En otra publicación, el famoso aseguró que el tequila que se produce en sus destilerías es uno de los más puros y que casi nunca se experimenta resaca después de tomarlo. “Nuestro tequila es el tequila más limpio del mundo, por lo que nuestro Teremana tiene un sabor muy limpio, fresco y delicioso. Y porque yo (nosotros) nunca tengo resaca o me siento como mierd… al día siguiente”.

El pasado mes de noviembre trascendió la solidaridad del actor ‘La Roca’. Sorprendió a un joven latino regalándole un vehículo. El sueño de muchos admiradores en el mundo es conocer a su ídolo, poderse tomar una foto y tener un cruce de palabras con esa celebridad, pero, para Óscar Rodríguez su deseo fue más allá y recibió un espectacular regalo de Dwayne Johnson, quien fue luchador y ahora es el actor mejor pagado en el mundo del cine.

La sorpresa fue enorme para Rodríguez, quien estuvo en la presentación de su más reciente película, Alerta roja, y en el teatro en el que se realizó el evento el actor comenzó a resaltar la vida del fanático. “Hay un chico aquí del que he leído su historia, realmente me conmovió. Tu historia realmente me conmovió porque escuché que eres un entrenador personal, siempre positivo, motivador y optimista (…) Haces muchas cosas buenas por los demás”, afirmó Johnson.