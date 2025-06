La Toxicosteña explotó y le cantó la tabla a Karina García por lanzarle indirectas con Yaya Muñoz: “Ardidas de mier...”

La Toxicosteña explotó por actitudes de Karina García y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia

“para las que vinieron a tirarme indirectas para que yo me salga de mis casillas, les digo que no peleo con nadie que no esté en la final. Ardidas de mier..., aprovechen los dos días aquí para hacer todo lo que no hicieron durante todo el programa . Zorr... de mier...”, dijo la Toxi mientras caminaba por uno de los pasillos de la casa.

Éste encontró entre las tres mujeres desató una oleada de comentarios en redes sociales: “por eso me encanta esta mujer (la toxi) porque es frentera y no se deja de nadie”; “qué pereza que los finalistas no puedan disfrutar su momento por gente dolida”; “sólo finalistas que los invitados se ubiquen”; “Bien dicho mi Toxi, no se pelea con perdedores”; “Kanina y Yaya creen que van a devorar, pero terminan despeinadas con el Clean Look perfecto”; fueron algunos de los mensajes de los seguidores del reality.