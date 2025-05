Lady Tabares atraviesa dolorosa pérdida tras salir de ‘La casa de los famosos’; se arrepintió: “No sé por qué te dejé sola”

Lady Tabares sufrió dolorosa pérdida tras salir de la casa de los famosos Colombia

“Mi amor se va contigo y tu alma se queda conmigo mi viejita hermosa. La partida de manchas en mi ausencia me deja con gran amargura y desolación pues al momento de partir la bese y justo le dije… ‘Mi viejita y con llanto en los ojos, espérame perdóname no quiero irme sin recordarte que te amo con mi vida ‘“, escribió la ex participante.

De acuerdo con lo escrito por Lady, la partida de su gata se habría dado mientras ella seguía en el Reality por lo que añadió: “Sé que no quiso dejarme, pero su cuerpo no pudo esperarme pues estaba agotado. No sé porque te deje sola sin mi corazón sintió ese algo que sólo una verdadera despedida causa. Estoy… Dios mío, qué dolor tan grande y aunque ha pasado una semana no me puedo acostumbrar a tu ausencia en el balcón. Cómo explicarlo", concluyó Lady.