Laura Charry, editora central, y Esteban Vega, fotógrafo de SEMANA, recibieron importantes reconocimientos en los Premios Fasecolda 2025

SEMANA celebró un doble triunfo durante la edición número 26 de los Premios Fasecolda de Periodismo, organizados por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).

Laura Charry, destacada periodista y editora central de SEMANA, y Esteban Vega, talentoso fotógrafo del medio, recibieron importantes reconocimientos que destacan el rigor, la calidad y la ética en su labor en el quehacer periodístico.

La gala, realizada en Bogotá, congregó a figuras del periodismo, la economía y el sector asegurador. Fasecolda, entidad que agrupa a las principales aseguradoras del país, recibió este año 170 postulaciones, un récord que evidencia el interés creciente por estos premios.

“Esta edición nos dejó una muestra amplia y estimulante de trabajos. La apertura hacia la temática del riesgo enriqueció la diversidad de temas y permitió abordar realidades más allá del sector asegurador. También valoramos la creciente participación de medios regionales, alternativos y periodistas jóvenes, que aportan nuevas miradas y fortalecen el alcance del premio”, afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, durante el evento de reconocimiento.

Homenajes a la trayectoria: Laura Charry, entre los grandes

Laura Charry fue protagonista en la entrega del premio. | Foto: Fasecolda

Laura Charry fue una de las protagonistas absolutas de la noche. La periodista, con décadas de experiencia en SEMANA, recibió un homenaje por su trayectoria periodística y sus aportes al ámbito económico y de seguros. Junto a ella, se rindió tributo a Carlos Arturo García y Alfonso Ospina.

Charry, conocida por su pluma incisiva y su enfoque en investigaciones profundas sobre riesgos financieros y seguros, representa el periodismo latinoamericano en su mejor expresión: riguroso, ético y transformador.

Sobre el reconocimiento recibido, Charry aseguró que haber recibido este premio la llena de alegría, pero también la hace cuestionarse sobre el futuro de los medios de comunicación en el país. “Uno de los mensajes que más se dieron en la premiación es que el sector privado debe apoyar al periodismo, pero más que el apoyo, lo que necesitamos es pauta, lo cual me parece sensato”, dijo.

Laura Charry es periodista de SEMANA. | Foto: Fasecolda

Así mismo, asegura que uno de los mayores retos dentro del quehacer periodístico es hacerle frente al cambio: “Nosotros hemos tenido que vivir ese cambio y de hacer un periodismo distinto al que se hace hoy en cuanto a las formas. Por eso es tan valioso este tipo de reconocimientos que valoran la excelencia, lo que lo anima a uno a seguir haciendo las cosas bien”.

Este reconocimiento no es aislado. Charry ha sido finalista en ediciones previas de estos premios y su labor ha sido clave en coberturas emblemáticas de SEMANA, como las que analizan la informalidad laboral y su impacto en la protección social.

Esteban Vega: la fotografía que cuenta historias de riesgo

Esteban Vega La-Rotta fue uno de los ganadores del premio. | Foto: Fasecolda

Por su parte, Esteban Vega, fotógrafo de SEMANA, fue galardonado en la categoría de fotografía, un rubro que premia la capacidad de capturar realidades invisibles a simple vista. Sus imágenes, cargadas de impacto visual y narrativa, han documentado historias de resiliencia en zonas afectadas por inundaciones y emergencias que resaltan la importancia de los seguros como red de protección. Vega, con su lente sensible, transforma el caos en conciencia, mostrando no solo el desastre, sino la humanidad detrás de las estadísticas.

Fotografía ganadora

El momento captado por el fotógrafo Esteban Vega La-Rotta, galardonado con el premio Fasecolda 2025 en la categoría fotografía. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Sobre la fotografía, Vega dice que fue tomada en la zona urbana de Tibú, Norte de Santander, donde una moto transporta cinco personas —niños incluidos— mientras un anciano descansa desde la sombra, y un letrero de las Farc recuerda la presencia de actores armados que marcan la vida en esa región del país.

“Aquí, la informalidad del transporte, la precariedad de la seguridad vial y la ausencia del Estado conviven con los vestigios de un conflicto que, para muchos, nunca termina. Esta escena cotidiana expone la vulnerabilidad de miles de colombianos, donde el riesgo no es una posibilidad, sino una constante”, señala Vega.

En la ceremonia, Morales subrayó que trabajos como los de Vega enriquecen el debate público: “En todos los casos identificamos trabajos que, por su rigor y aporte, merecieron ser reconocidos”.

Estos son los ganadores del premio Fasecolda 2025. | Foto: Fasecolda

El jurado calificador, integrado por expertos de renombre, garantizó la transparencia y el alto estándar de los premios. Presidido por figuras como Gloria Valencia, periodista y escritora; Sergio Clavijo, economista y consultor; Jhon Torres, editor de Mesa Central de El Tiempo; Paola Herrera, periodista; Juan Manuel Santos, cofundador y CEO de GDP Consultores; y Esteban Gálvez, socio fundador de la misma firma, evaluó las postulaciones con criterios estrictos de originalidad, profundidad y relevancia social.

Estos fueron todos los ganadores:

Los galardonados de la edición 26 del premio Fasecolda al periodismo de seguros son:

Ganador trabajo de grado

Maribel Sandoval Varón, Universidad Externado.

Ganadores Prensa escrita

Nuevo temor para la movilidad: patinetas y bicis eléctricas por las ciclorrutas.

Miguel Vivaz Trochez, El Espectador.

Ganadores Medios digitales

Perder la vida en dos ruedas: cada día mueren 14 motociclistas en Colombia, ¿qué hay detrás?

David Alejandro López- Cristian Ávila, El Tiempo.

Mención especial

Que el tránsito no les cueste la vida.

Dayana Herrera Valbuena - José Vargas Esguerra, El Espectador.

Ganador Fotografía

A todo riesgo

Esteban Vega, SEMANA.

Ganador Caricatura

Retroceder nunca, hundirse jamás.

Juan Carlos Hómez, La Patria.

Ganadores Radio y Podcast

Mis preguntas: ¿son las motos un problema o una solución a la movilidad?

Roberto Pombo, Caracol Radio.

Ganadores Reportaje en TV

¿Pólizas sin activar?

Diana Comas - Libia Lizette Ospina Vargas.

Séptimo Día, Caracol TV.

Mención especial

Piques ilegales en Bogotá: una carrera contra la ley y el peligro especial.

July Pulgarín, City Tv.

Nota de televisión

Limbo en la Reforma Pensional por Corte Constitucional y reglamentación de ley para entrar en vigencia.