¿Le buscó reemplazo a Nataly? Ella sería el nuevo objetivo amoroso de Melfi en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

“Quería tener esta conversación al final de la noche porque no podemos seguir como si no pasara nada, pero tengo muchas cosas en la cabeza, quiero generar ese cambio en mí, soy yo el que siempre está ahí contigo y ha dejado de hacer cosas ”, fue parte de lo que le expresó en su momento.

¿Melfi le buscó reemplazo a Nataly?

Pero el participante, al parecer, no tendría los planes de quedarse solo en lo que queda de reality, al punto de que ya le habría echado el ojo a otra de las concursantes.

La situación no pasó desapercibida entre “Las chismosas” (Karen y La Segura), siendo Natalia la que se percató de la situación y le comentó a Sevillano que “Yo me le he pillado que le está echando el ojo a la Martha”.