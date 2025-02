“Llevé del bulto”: Marlon Solórzano destapó en SEMANA el motivo de su salida de ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos Colombia sigue cautivando a los televidentes con el paso de las semanas, pues gracias a sus polémicos participantes, se ha vuelto tema de conversación en redes sociales, teniendo en cuenta todas las novedades con las que sorprenden día a día.

En las recientes semanas, Marlon Solórzano y Karina García dieron mucho de qué hablar con respecto a su relación amorosa, pues pese a que pasó muy poco tiempo desde que ingresaron al reality, crearon una fuerte conexión y manifestaron sentir un gran cariño por el otro, independientemente de los problemas que se generaron con el paso del tiempo.

El segundo eliminado de 'La casa de los famosos' habló de su salida del reality. | Foto: Canal RCN

No obstante, en la más reciente eliminación, el actor y exparticipante de Guerreros, recibió el menor porcentaje de apoyo por parte del público y por consiguiente, se vio en la obligación de salir del programa del Canal RCN.

En entrevista con SEMANA, Marlon Solórzano compartió detalles de su experiencia en La casa de los famosos Colombia y reveló cómo se sintió en los 14 días que hizo parte del formato.

“Me sentí de muchas maneras, muy agradecido con ‘El Jefe’ porque me invitó de manera directa sabiendo que hay muchas personas influyentes en el medio, entonces por ese lado, me sentí muy victorioso de entrada. También por conocer a tantas personalidades que uno veía antes en televisión y no tenía la oportunidad de haber compartido con ellos y conocer ese lado humano”.

Marlon Solórzano y Karina García fueron pillados en el 24/7 de 'La casa de los famosos' | Foto: Instagram @canalrcn - X @laopinadorasoy

No obstante, hizo referencia a la razón por la cual los colombianos no le habrían brindado el suficiente apoyo en cuanto a las votaciones.

“En la parte de la competencia aprendí que yo siempre me veo como ganador, entonces eso me pudo haber afectado en otros aspectos en la misma convivencia, de pronto debí disfrutar más el proceso, aunque yo en mi mente sentí que la estaba disfrutando (...) Sin embargo, el tiempo que yo hubiera dedicado para disfrutar, se lo dediqué mucho a Karina porque ella también me encantó bastante desde que nos vimos en la casa y tuvimos una muy buena conexión desde el momento en el que eligió estar conmigo y yo con ella”.

Hizo énfasis en que, en su momento, no tenía conocimiento de la percepción que había en redes sociales sobre la modelo y creadora de contenido, pero al salir de la casa y poder tener cierto acercamiento a las opiniones, lo relacionó con su repentina eliminación de la producción.

“Pasé mucho tiempo con ella, conociéndola y disfrutándonos bastante, entonces hasta ahora vengo a asimilar todo, porque hasta hora no he tenido mucha información, pero creo que fue un factor clave que no tuvo aceptación con las personas. He visto que a ella como que no la quieren tanto y tenía muchos problemas por fuera”.

Marlon Solórzano hablo de su relación con Karina García en 'La casa de los famosos'. | Foto: Canal RCN

Resaltó además, que la actitud de Karina y su manera de reaccionar frente a las adversidades que se le presentaron, generaron cierto tipo de rechazo por parte los usuarios de internet.

“Con sus impulsos y con su forma de hablar y de expresarse, de pronto hizo que creara discordia y que chocara con las personas y como yo estaba con ella, llevé del bulto por estar ahí. Igual, no me arrepiento porque lo que viví con ella estuvo muy bien, fue genuino, nos disfrutamos y fueron momentos muy chéveres, pero el tiempo me va a dar respuestas y me va a ayudar a entender mucho mejor las cosas”.