Los Billis: “Esta es una historia de hermandad, rebeldía y estilo”; el actor Nicolás Santa habla en SEMANA sobre la serie del momento

Nicolás Santa (N. S.): No, para nada, no había escuchado nada. Fue chistoso porque cuando me empezaron a hablar de Los Billis , yo empecé a buscar y solo me aparecía información de un grupo musical. Mis papás por ejemplo son de diferentes partes de Colombia entonces tampoco vivieron esa época en Bogotá. Esta historia no la conocía para nada. Fue después cuando seguí investigando e indagando y me encontré con la historia real y empezó a salir gente que vivió esa época, incluso papás de amigos que hicieron parte de ellos.

N. S.: Es una anécdota hermosa que me encanta contar siempre. Este papel llegó a mi vida por el destino, por manifestación o Dios. Yo estaba en un momento complicado en el que me acababa de graduar de Arte Dramático y no sabía qué hacer, yo estaba trabajando para pagar mi carrera, pero yo me quería dedicar de lleno a mi profesión. En ese momento Julián Zuluaga, protagonista de la serie, me llama, porque somos amigos y estudiamos en la misma universidad y me dijo que si quería hacer una obra de teatro con él. Le dije que sí, nos vimos para coordinar todo lo de la obra de teatro y adicional me contó que había un casting para Los Billis. Julián me ayudó a grabar el casting el también se presentó, quedamos juntos en el call back.