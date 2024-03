Los memes que dejó el fin de la “relación” entre Sandra y Juanda en ‘La casa de los famosos Colombia’

Así se pudo ver en el capítulo de este domingo 17 de marzo, cuando en medio de la dinámica de “ congelados”, ingresó el hijo de Sandra, quien en sus palabras, además de expresarle su amor a su madre , aprovechó para hacer mención a que no estaría de acuerdo con lo que estaba pasando entre su mamá con Juanda.

“Panita algo que me enseñó mi mamá es que hay que ser sincero y honesto, hay que estar puesto para una cosa y no para todo el mundo, el que se enfoca en diez cosas a la final no logra hacer nada”, fueron las palabras de Julián Cabrera a Zapata.