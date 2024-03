Nataly Umaña destapó sus verdaderas intenciones en ‘La casa de los famosos’; habló sobre lo que le espera fuera

A pesar de que la celebridad fue enfática en que su matrimonio no estaba en el mejor momento, para muchos no fue válida la traición que expuso en televisión nacional. La artista, lejos de imaginarse la ola de comentarios en su contra, únicamente siguió el camino y afirmó que disfrutaría de su vínculo.

No obstante, días atrás se pudo observar cómo Nataly Umaña y Melfi, cantante con el que tuvo un amorío, tomaron la radical decisión de cortar su cercanía, llevándose solo como amigos y colegas del proyecto. Muchos los cuestionaron, pues ya habían cometido el error de forma pública.

Sin embargo, Nataly Umaña, muy distinto a lo que otros opinarían, no se sintió mal y acogió esta experiencia, señalando que le sirvió para reencontrarse con ella misma. Más allá del perdón que pidió a Colombia y su esposo, con quien habría terminado, sus comportamientos y declaraciones detonaron reacciones en los espectadores.

Nataly Umaña se destapó sobre su futuro

Según se apreció en el capítulo del pasado 17 de marzo, la artista fue puntual en su posición sobre las experiencias que llegaron a su realidad, demostrando que tenía muy claro lo que esperaba para su futuro personal y profesional. La colombiana no se guardó nada, mencionando lo ocurrido con Alejandro Estrada, su esposo, y el cupo que conservaba en la competencia.

En primer lugar, las declaraciones de Nataly Umaña surgieron en el confesionario, precisamente cuando tenía que exponer por qué no se quería ir de La casa de los famosos . La modelo indicó que estaba atravesando un proceso importante para ella, por lo que quería durar lo más posible en el juego y así reencontrarse.

En cuanto a estas intenciones, agregó que no tenía pensado abandonar su camino, pues se daba solo esta oportunidad para demostrarse de lo que era capaz y cumplir el objetivo que llevaba. En cuanto al exterior, la celebridad dijo que tomaría tiempo y esperaría a salir para contemplar los caminos que venían para ella.

“Naty, de las cinco personas que están acá, creo que a la que más le he dicho lo que me ha generado es a ti, lo que te pasó en el reality fue increíble, como mujer, me siento muy identificado porque le ha pasado a muchas mujeres de mi familia y te felicito”, aseguró al inicio, para después agregar: “Pero a lo mejor ya deberías ir a solucionar los asuntos afuera, más que aquí adentro”.