Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de marzo, según Walter Mercado

Para el sábado 14 de febrero, miles de personas esperan llevarse millonarios premios a través de sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Con el fin de obtener una guía o sentirse más cerca del premio mayor, muchos confían en la astrología, en este caso, en el fallecido vidente Walter Mercado, quien dejó en manos de sus familiares información importante para cada uno de los signos del zodiaco.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La recomendación es mantener la calma, ya que se trataría de situaciones pasajeras. La estabilidad emocional será clave para conservar el bienestar físico y mental.

Números de la suerte: 15, 18, 7.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se despertará un fuerte deseo de ayudar a quienes lo necesiten, lo que traerá satisfacción personal. Mantenerse activo y canalizar esa energía será fundamental para conservar el equilibrio.

Números de la suerte: 14, 50, 1.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Reuniones, fiestas y encuentros podrían traer nuevas oportunidades sentimentales, aunque el signo no se sentirá preparado para compromisos formales por el momento.

Números de la suerte: 2, 50, 39.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tomar distancia y analizar con calma lo que realmente se desea en una relación permitirá tomar mejores decisiones. En el aspecto financiero se vislumbran mejoras.

Números de la suerte: 19, 5, 12.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Su pareja o personas cercanas podrían brindarle apoyo y beneficios inesperados. También podrían surgir noticias relacionadas con compromisos o proyectos de largo plazo.

Números de la suerte: 24, 17, 6.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

En el ámbito sentimental, será importante controlar las reacciones emocionales y medir las palabras antes de hablar.

Números de la suerte: 10, 40, 37.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Negociaciones o conversaciones cruciales podrían abrir puertas en distintos ámbitos. También será un buen momento para rodearse de personas con ideas interesantes y proyectos inspiradores.

Números de la suerte: 35, 6, 47.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio entra en una etapa favorable para desarrollar proyectos relacionados con la escritura, el aprendizaje o la comunicación.

Números de la suerte: 8, 42, 37.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Su capacidad de liderazgo podría destacar en grupos o proyectos colectivos. No obstante, será importante cuidar las relaciones sentimentales y evitar discusiones.

Números de la suerte: 8, 33, 49.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El fin de semana será ideal para dedicar tiempo a la familia y reorganizar asuntos del hogar que habían quedado pendientes.

Números de la suerte: 5, 13, 20.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Este signo sentirá la necesidad de renovar su imagen, su entorno o incluso su forma de ver la vida. Dejar atrás aquello que ya no aporta crecimiento será clave.

Números de la suerte: 41, 11, 5.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La energía planetaria favorecerá su magnetismo personal y podría atraer nuevas conexiones sentimentales o sociales durante el fin de semana.

Números de la suerte: 22, 30, 9.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.