Luisa Fernanda W aclara si está a gusto con el tamaño de sus implantes mamarios

Luisa Fernanda W es una de las mujeres más controversiales y mediáticas del país, que muchos incluso comparan con Kim Kardashian (guardando las proporciones) porque la antioqueña muestra todos los aspectos de su vida, que perfectamente podrían ser libretos de muchos capítulos de un programa de telerrealidad.

Y es que esto hace parte de la estrategia digital de la también cantante, pues al inicio de su carrera en las redes sociales se limitaba a hacer tutoriales de maquillaje y belleza, que luego vio necesitaban un poco más de picante y combinó con algunos hechos cotidianos que sucedían en su día a día, para así, luego de varios años, crear todo un derrotero de contenido en caliente y muy bien producido que hoy consumen más de 18,2 millones de cibernautas en Instagram.

Luisa Fernanda W en Europa - Foto: @luisafernandaw

Y es allí donde Luisa deja ver lo que hace en su ahora vida de mamá socialité, que en este momento está Medellín de cuenta del cumpleaños de su esposo, el cantante Pipe Bueno, quien lleva ya varios días festejando sus 31 años alrededor de mucha música, caballos y amigos, entre los que están el también artista Maluma, que hace unos días cumplió sus 29 años y también conmemoró en una cabalgata con su mejor amigo.

Luisa sabe muy bien que su compañía es esencial en la celebración de su esposo y por eso corrió por el aeropuerto El Dorado con sus dos hijos, Máximo y Domenic, para lograr el avión que la llevaría a la capital antioqueña, pero no sin antes hacer una dinámica de preguntas mostrando su ajetreado viaje.

La primera pregunta que le hicieron fue la siguiente: ¿te sientes bien con el tamaño de los implantes de tus senos, no crees que exageraste un poco?, cuestión que la paisa obviamente no iba a dejar pasar, pues su respuesta fue tan polémica y compenetrada con su personalidad que retumbó en toda la red social Instagram.

Luisa Fernanda W es feliz mostrando su voluptuosa figura. - Foto: Cuenta de Instagram @luisafernandaw

“Si me puse los implantes grandes, era porque quería mis senos grandes. A mí me encantan mis tet** grandes. Si en algún momento, no sé, cambio de opinión, pues lo medito y miro si me las quito o no me las quito, pero en este momento y en este preciso instante de mi vida amo mis tet** gigantes. Me encantan, la verdad, me gustan, me siento cómoda, me siento espectacular”, dijo La W orgullosa y entre risas mientras corría por la terminal aérea.

Pero como si se hubieran coordinado, otro de los seguidores de Luisa le preguntó cuántos centímetros cúbicos se había puesto en sus implantes, respuesta que obtuvieron de manera inmediata, pues apenas la cantante aterrizó en Medellín, confesó que se había dejado poner prótesis de 510 cc, mostrando su busto de una forma pícara y provocativa que cubre con un crop top con mangas largas que deja todo su abdomen plano a la vista.

Luisa también recibió preguntas sobre su cuidado de la piel y ella no escatimó en nada para poner algunos de los videos que ha hecho recomendando productos que ella misma ha usado y ha obtenido resultados satisfactorios, que se pueden ver en todas sus apariciones públicas y en sus publicaciones de redes sociales.

Luisa ama la nueva canción de Shakira con Bizarrap. Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

Y no contenta con eso, la influencer se hizo un video en el automóvil que la llevaba a encontrarse con su esposo, mostrando su cutis terso y fresco, con un maquillaje muy a tono con su color de piel y poco recargado, pues ella está en la tónica de mostrar su rostro lo más natural posible. Este video lo realizó mientras cantaba la nueva canción de Shakira, ‘BZRP Session # 53′, una de sus favoritas en este momento, pues cada vez que la escucha no puede contener sus ganas de hacer mímica y bailar como lo hace la barranquillera en el clip de la sesión con Bizarrap.