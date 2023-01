Luisa Fernanda W causó alboroto con inesperado detalle en una publicación, ¿se casará con Pipe Bueno?

Luisa Fernanda W se ubicó como una de las creadoras de contenido más famosas del país, debido a su extensa trayectoria en las redes sociales. El 2022 fue bastante movido para ella en tema de noticias, ya que se rumoreaba que su relación con Pipe Bueno no estaba muy bien, pero luego sorprendió al anunciarles a sus seguidores que estaba esperando a su segundo bebé con el intérprete de Cupido falló.

Ahora la pareja disfrutó de un largo y entretenido viaje por Europa, plasmando una gran cantidad de contenido en sus cuentas oficiales de Instagram. La influenciadora compartió hace unos días que se encontraba en distintos lugares de España, donde aprovechó para lucir sus atuendos, sus ideas de looks y presumir el amor que siente por el cantante de música popular.

Luisa Fernanda W en Europa - Foto: @luisafernandaw

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W de viaje por España. - Foto: Instagram @pipebueno

No obstante, las miradas de los curiosos se depositaron sobre una inesperada publicación que realizó Luisa Fernanda W, despertando rumores y especulaciones sobre un posible cambio en su relación con Pipe Bueno. La youtuber aprovechó una visita que hizo a un lugar y no dudó en subir algunas fotos, dejando un particular detalle que causó alboroto en sus fanáticos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil de la paisa, en un carrete de fotos que compartió para mostrar un atuendo de jean con zapatos oscuros y un saco negro, la atención de los usuarios de la red social se ubicó sobre un emoji con el que la colombiana acompañó las postales. Se trataba de un anillo, el cual abrió paso a conclusiones donde se insinuaba que estaría en planes de boda con Pipe Bueno.

Pese a que no se detalló ningún accesorio en los dedos de Luisa Fernanda, las especulaciones abundaron, señalando que la pareja ya estaría comprometida y lista para dar el siguiente paso en su relación sentimental.

¿Se escuchan campanas de boda en el horizonte?”, “¿te vas a casar?”, “se nos casa”, “por qué lo emocionan a uno con ese caption”, “¿anillo? Queremos matrimonio”, “se viene la pedida de mano y la boda del año”, “¿te pidieron matrimonio?”, “Se casarán fijo”, “me huele a compromiso”, escribieron los curiosos.

Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores su experiencia visitando Girona

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras y generadoras de contenido más reconocidas en el mundo de la farándula colombiana, por medio de un mini vlog, la generadora de contenido compartió con sus seguidores, como fue su experiencia visitando Girona, una ciudad española ubicada al norte de Cataluña.

El video que compartió la paisa en su cuenta personal de Instagram muestra en primera instancia a la influenciadora comiendo en un elegante restaurante acompañada de su pareja. En medio del video, la generadora de contenido aclaró que una de sus pasiones y más cuando viaja es comer y probar sabores nuevos.

Luisa Fernanda W - Foto: @luisafernandaw

Luego se le pudo ver en el hotel donde se estaba hospedando con Pipe arreglándose para comenzar un nuevo día para visitar lugares emblemáticos de la ciudad. Empezando por uno de los sets del palacio de King’s Landing que usaron para grabar la serie Juego de Tronos.

En medio de su visita, el cantante de música popular le hizo una broma a Luisa, recordando una escena de la serie, en donde se lleva a cabo una condena, Pipe le dice a la generadora de contenido que la iba a condenar a estar con él y ella le respondió que esa condena le gustaba bastante.

Luisa Fernanda W de viaje por Girona. - Foto: Instagram @luisafernandaw

Más tarde, la pareja se trasladó al hotel donde compartió con La Liga con el fin de crear un poco de contenido para redes sociales. Al llegar la noche salieron a caminar un poco. Luego de finalizar su caminata, Luisa se mostró nuevamente comiendo, reiterando lo mucho que le gusta esta dinámica cuando viaja. Sus seguidores no dudaron en alagar su viaje y en pedirle que haga este tipo de contenido más seguido.

“Yo no sé si a ustedes les pasa. Amor, yo estaba pensando acá que nosotros dos, cuando nos ponen una cámara encima, somos como tan descoordinados los dos, o sea, es como que ponen esa cámara y de una nos distorsionamos, pero cuando apagan la cámara… Como que nos coordinamos mucho”, confesó Luisa abrazada de Pipe.

Este, apenas escuchó que Luisa Fernanda mencionó lo que hacen tras bambalinas mostró una mueca de picardía y malicia, dejando claro que sus momentos íntimos son fogosos y sensuales.

Cabe destacar que la pareja ha mostrado cómo está viviendo su experiencia y a través de un reel compartieron imágenes visitando Girona, una ciudad española ubicada al norte de Cataluña.

