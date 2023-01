Luisa Fernanda W se confiesa: esto le pasa con Pipe Bueno cuando les toman fotos

Luisa Fernanda W y su esposo Pipe Bueno han mostrado su relación y su vida sin ningún tapujo en sus respectivos perfiles de redes sociales. Allí no solo dejan ver momentos lindos y divertidos que tienen, sino algunas experiencias inéditas como los momentos previos a los partos de la paisa y algunas situaciones en las que los dos son como el agua y el aceite.

Esto último fue lo que confesó la empresaria y también cantante en sus historias de Instagram, mostrando parte de su viaje con Bueno en Madrid, ciudad que la creadora de contenido no visitaba desde hace ya tres años y que está disfrutando ahora en invierno, paisaje que no había tenido oportunidad de ver en sus viajes anteriores.

Luisa y Pipe no perdieron la oportunidad para expresar su amor en Madrid.

Mientras caminaban por las calles de la capital española, Luisa se grabó en sus historias de Instagram hablando sobre cómo reaccionan ella y su esposo cuando algún fanático o paparazi les apunta con el lente de una cámara o un celular, dejándolos atónitos y estupefactos sin saber cómo comportarse.

Incluso cuando ya llevan años bajo el lente de los medios de comunicación, pues hacen parte de la farándula nacional desde entes de ser pareja, La W se volvió viral desde inicios de la década del 2010 y Pipe llevaba más años metido en la industria musical colombiana.

“Yo no sé si a ustedes les pasa. Amor, yo estaba pensando acá que nosotros dos, cuando nos ponen una cámara encima, somos como tan descoordinados los dos, o sea, es como que ponen esa cámara y de una nos distorsionamos, pero cuando apagan la cámara… Como que nos coordinamos mucho”, confesó Luisa abrazada de Pipe.

Este, apenas escuchó que Luisa mencionó lo que hacen tras bambalinas mostró una mueca de picardía y malicia, dejando claro que sus momentos íntimos son fogosos y sensuales.

Pipe y Luisa son muy cómplices y se colaboran en cualquier aventura.

Luego Luisa les mostró a sus seguidores los paisajes tan hermosos que la deslumbran y hasta un beso romántico junto al cantante, frente a una de las iglesias turísticas de Madrid, dejando para la posteridad una hermosa foto que refleja el amor y el cariño que se tienen luego de más de cuatro años de relación, que ha dado como fruto a dos niños: Máximo y Domenic, que también son igual de famosos a sus padres en las redes sociales.

Luisa Fernanda W reveló qué es lo que menos le gusta de Pipe Bueno

La influenciadora y creadora de contenido junto con el cantante de música popular conforman una de las parejas más seguidas y comentadas de la farándula nacional.

La pareja ha estado en boca de la opinión pública debido a que recientemente tuvieron a su segundo hijo; además, estuvieron disfrutando de unas vacaciones en Cartagena en compañía de otros famosos, entre ellos el futbolista colombiano Santiago Arias, hecho que ha llevado a sus seguidores a estar al tanto de sus movimientos con mayor frecuencia.

Algo de lo que muchos hablan son las respuestas dadas por los famosos en la dinámica de preguntas de la plataforma de videos TikTok. Allí, respondieron en pareja al menos cinco cosas que no le gustan al uno del otro.

Pipe y Luisa también revelan qué no les gusta del otro.

Cuando llegó el turno del artista de música popular, se refirió a su cabello, el cual, a pesar de tener apenas 30 años de edad, ya tiene varios mechones plateados. “No me gusta de ti que más o menos una vez a la semana, cuando estamos en el baño por la mañana y me ve las canas, insinúas que si no me quiero pintar el pelo... Me da put***a. O sea, no entiendo”, manifestó el cantante con algo de indignación.