Luisa Fernanda W paraliza las calles de España con sus atractivos outfits

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más famosas del país. El 2022 fue bastante movido para ella en tema de noticias, ya que se rumoreaba que su relación con Pipe Bueno no estaba muy bien, pero luego sorprendió al anunciarle a sus seguidores que estaba esperando a su segundo bebé con el intérprete de Cupido falló.

Ahora la pareja está feliz y disfrutando de un viaje por Europa, y así lo han dejado saber, porque han compartido una gran cantidad de contenido en Instagram. La influenciadora compartió hace unos días que se encontraba de viaje con La Liga de España.

También les mostró a sus seguidores cómo fue su experiencia en el avión con el que viajaba hasta territorio europeo. Una de las cosas que más ha hecho la famosa creadora de contenidos es comer. “No he parado de comer, no sé ustedes, pero yo cuando salgo de paseo amo comer en forma y no me pongo a pensar que me voy a subir de peso, me vale un carajo”, dijo.

Pero algo en lo que se han fijado también sus seguidores es en las pintas que ha lucido la creadora de contenidos. Y es que para nadie es un secreto que Luisa Fernanda W es considerada como una de las mujeres que mejor viste en el país. Por ejemplo, uno de los outfits que más ha llamado la atención es el gabán caqui que lució junto con un buzo negro de cuello alto.

Luisa Fernanda W de vacaciones en Europa - Foto: @luisafernandaw

Ella también ha dado a entender que también es una amante de los accesorios. Otro de los outfits que no pasó desapercibido fue el de la chaqueta ovejera que lució cuando se encontraba en Girona. Lo que muchos han percibido es que la paisa está disfrutando el viaje junto a su pareja y, por lo que ha dado a entender, seguirá compartiendo videos en su cuenta de Instagram.

Luisa Fernanda W sorprende en las calles de España con sus outfits - Foto: @luisafernandaw

Luisa Fernanda W se confiesa: esto le pasa con Pipe Bueno cuando les toman fotos

Luisa Fernanda W y su esposo Pipe Bueno han mostrado su relación y su vida sin ningún tapujo en sus respectivos perfiles de redes sociales. Allí no solo dejan ver momentos lindos y divertidos que tienen, sino algunas experiencias inéditas como los momentos previos a los partos de la paisa y algunas situaciones en las que los dos son como el agua y el aceite.

Esto último fue lo que confesó la empresaria y también cantante en sus historias de Instagram. Mientras caminaban por las calles de Girona, Luisa se grabó en sus historias de Instagram hablando sobre cómo reaccionan ella y su esposo cuando algún fanático o paparazzi les apunta con el lente de una cámara o un celular, dejándolos atónitos y estupefactos sin saber cómo comportarse.

Pipe y Luisa son muy cómplices y se colaboran en cualquier aventura. Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

“Yo no sé si a ustedes les pasa. Amor, yo estaba pensando acá que nosotros dos, cuando nos ponen una cámara encima, somos como tan descoordinados los dos, o sea, es como que ponen esa cámara y de una nos distorsionamos, pero cuando apagan la cámara… Como que nos coordinamos mucho”, confesó Luisa abrazada de Pipe.

Este, apenas escuchó que Luisa mencionó lo que hacen tras bambalinas mostró una mueca de picardía y malicia, dejando claro que sus momentos íntimos son fogosos y sensuales.

Cabe destacar que la pareja ha mostrado cómo está viviendo su experiencia y a través de un reels compartieron imágenes visitando Girona, una ciudad española ubicada al norte de Cataluña.

Se pudo ver a la paisa en el hotel donde se estaba hospedando con Pipe arreglándose para comenzar un nuevo día para visitar lugares emblemáticos de la ciudad. Empezando por uno de los sets del palacio de King’s Landing que usaron para grabar la serie Juego de Tronos.